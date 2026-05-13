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Jessi Uribe causa revuelo al revelar detalles de Emilia: esto mostró

Jessi Uribe causó conmoción en redes con foto de Emilia y tras confesión que hizo sobre la niña y Paola Jara.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jessi Uribe habla de Emilia y genera ola de reacciones
Jessi Uribe genera reacciones al mostrar detalles de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

El 19 de noviembre de 2025, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron que su hija Emilia nació, pues la noticia la dieron en las redes sociales, posteando las primeras fotos de la cantante como madre primeriza.

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En el caso de Jessi, la niña sería su quinta heredera, pues tiene cuatro hijos con su ex Sandra Barrios.

Desde que nació Emilia, los artistas se han visto completamente enamorados, especialmente Paola, quien confesó que su hija es un verdadero milagro, ya que ella pensó que nunca sería madre.

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Estos detalles los contó justo cuando habló de sus intentos de quedar embarazada, pues desafortunadamente perdió a dos bebés. De acuerdo con lo que contó, estos lamentables hechos sucedieron en momentos importantes para su carrera artística.

Por eso, se sienten completamente orgullosos de que Emilia hoy esté acompañándolos en su gira por Europa y han compartido momentos del viaje.

Jessi Uribe genera reacciones al mostrar detalles de Emilia
Jessi Uribe causa furor con detalles sobre Emilia. (AFP/ Frazer Harrison)

¿Qué reveló Jessi Uribe sobre Emilia?

A través de sus historias en Instagram, Jessi Uribe le respondió a una fan que le preguntó por Emilia; él subió una foto de ella de frente, pero la tapó con un sticker. Sin embargo, confesó que está hermosa y que heredó el genio de la mamá.

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Sin duda, esto generó reacciones, uno, porque, aunque él ya ha mostrado detalles del rostro de su hija, le tapó la carita en una foto de frente. También, porque confesaría que la cantante no tiene el mejor de los genios.

¿Paola Jara ya reveló el rostro de Emilia?

Emilia está a pocos días de cumplir seis meses de nacida y desde entonces, en redes ha habido un gran revuelo por el tema de su rostro.

Jessi Uribe causa furor con detalles sobre Emilia
Jessi Uribe habla de Emilia y genera ola de reacciones. (Foto/ Buen día, Colombia)

Por un lado, aunque Jessi ya dejó ver más detalles de la carita de la menor, dijo que el día de su bautizo la mostrarían bien, o sea de frente, pero Paola Jara no sabe.

Ella misma ha dicho que, no cree correcto exponer a la niña siendo tan chiquita, más por los comentarios de las personas en las plataformas digitales.

Por ahora, la presumen, pero lo hacen con mucho cuidado para no dejarla ver de frente, pues justo es lo que quieren ver de la niña, ya que los internautas están a la expectativa de a quién se parece.

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