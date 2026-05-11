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Paola Jara conmocionó las redes con fotos de Emilia: este es su gran parecido

Paola Jara no dejó pasar el día de las madres para revelar fotos inéditas de su hija Emilia, con las que generó gran revuelo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara desata reacciones con nuevas fotos de Emilia
Paola Jara conmueve redes con imágenes de Emilia. (AFP/ Gladys Vega -Freepik)

El 19 de noviembre de 2025, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron que su hija Emilia nació, el martes 18, pues publicaron las primeras fotos de la artista siendo madre.

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Desde que la niña llegó a sus vidas, la cantante ha dejado claro que es un verdadero milagro, ya que ella había perdido las esperanzas de convertirse en madre, ya que vio su edad como un impedimento para esto.

De hecho, reveló que, en su intento de crear vida, perdió a dos bebés y ambos sucesos, lamentablemente ocurrieron en momentos importantes de su carrera y la de Jessi.

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Sin embargo, en el momento que Dios quiso, como bien lo dice ella, quedó embarazada y por eso, está tan enamorada de su hija, a quien reveló en una publicación en el día de las madres.

¿Paola Jara reveló el rostro de Emilia?

A través de una publicación que hizo Paola Jara en su cuenta oficial de Instagram el pasado 10 de mayo, el día de las madres, reveló varias fotos inéditas de su hija, precisamente para conmemorar que fue Emilia quien le dio la oportunidad de convertirse en mamá.

Paola Jara conmueve redes con imágenes de Emilia
Fotos de Emilia compartidas por Paola Jara causan furor. (Foto/ Buen día, Colombia)

Por eso mismo, la cantante sacó de su baúl de recuerdos los mejores momentos con su pequeña en estos casi seis meses y causó reacciones por las imágenes de su hija.

En varias fotos, se ve a Emilia con detalle, pero sin revelarse su rostro, se ve de perfil y se ven sus manitas y no de frente, sin duda, Paola sí deja ver la gran cabellera que tiene la niña y por su puesto que fue la herencia de la mamá.

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¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no han dejado ver a Emilia?

De hecho, Jessi Uribe es quien más ha dejado ver a Emilia, ya que él sí la ha mostrado sin ocultar su cara, pero no la ha mostrado de frente, por eso mismo ha causado reacciones, porque sigue dejando a sus seguidores con intriga de cómo es la niña.

Fotos de Emilia compartidas por Paola Jara causan furor
Paola Jara desata reacciones con nuevas fotos de Emilia. (AFP/ Jason Koerner )

Por su parte, Paola Jara es más reservada, ya que ella sí ha tratado de ocultar más la carita de su hija y así mismo, ha dicho que no sabe si mostrarla, hay que no le parece correcto exponerla siendo tan pequeña.

Mientras que, según Jessi, la dejarían ver cuando sea el día de su bautizo, pero no se sabe si es oficial, o solo fue una respuesta que le dio a sus seguidores.

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