Alexa Torrex reveló que tiene pendiente una conversación con Melissa Gate; ¿de qué hablarán?

La salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia sigue generando reacciones en redes sociales, especialmente por las versiones que surgieron sobre su relación con Melissa Gate y una posible cercanía antes del reality.

¿Qué rumores había sobre Melissa Gate y Alexa Torrex?

Desde que Alexa Torrex ingresó a La casa de los famosos Colombia, en redes sociales comenzaron las comparaciones con Melissa Gate por algunas actitudes dentro de la competencia y la manera en la que reaccionaba durante los posicionamientos del programa.

En redes rumoran sobre la cercanía de Melissa Gate y Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Las especulaciones crecieron luego de que Karola afirmara que Melissa habría ayudado a Alexa antes de entrar al reality, entregándole consejos para destacarse dentro de la convivencia.

Incluso, algunos usuarios en redes comentaron que Alexa Torrex habría recibido recomendaciones relacionadas con estrategias y manejo de cámaras, algo que aumentó las conversaciones digitales sobre una supuesta preparación previa antes de ingresar al programa.

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¿Cómo es la relación de Melissa Gate y Alexa Torrex?

Tras salir del reality, Alexa Torrex decidió hablar sobre las versiones que circulaban en redes sociales y aclaró cuál es realmente su relación con Melissa Gate.

Durante una entrevista con La Mega, la creadora de contenido negó haber recibido clases o asesorías para participar en el programa. Según explicó, sí conocía el formato porque había visto temporadas anteriores, pero desmintió que hubiese existido una preparación directa con Melissa.

“Melissa no me dio clases, nunca le pagué ni nada”, comentó.

Alexa Torrex desmiente supuesta asesoría por parte de Melissa Gate / (Fotos del Canal RCN)

Alexa también señaló que Melissa únicamente le compartía algunos consejos relacionados con mantener el control emocional dentro de la competencia y afrontar situaciones de convivencia dentro del reality.

Por su parte, Gate también había hablado anteriormente sobre Alexa Torrex en sus redes sociales, donde afirmó sentirse identificada con algunas actitudes y reacciones de Alexa dentro de la casa.

¿Por qué Alexa Torrex afirmó que quiere hablar con Melissa Gate?

En otra entrevista concedida a Los40, Alexa Torrex fue consultada sobre si ya había tenido la oportunidad de conversar con Melissa Gate después de salir de La casa de los famosos Colombia.

Frente a la pregunta, Alexa aseguró que le dejó un mensaje a Melissa y explicó que considera que entre ambas hubo malos entendidos derivados del tiempo que permaneció aislada dentro del reality.

"No estoy mal con ella. Lo que veo son malos entendidos, falta de comunicación", dijo.

La creadora de contenido también afirmó que no tiene ningún problema con Melissa Gate y destacó que se siente agradecida por el apoyo que recibió de ella durante algunos momentos del programa.

Además, confesó que, si Melissa lo quiere, espera poder tener una conversación con ella, pues quiere aclarar varios temas relacionados con lo ocurrido dentro y fuera de la competencia.

Sus declaraciones generaron reacciones entre los seguidores del reality, quienes continúan atentos a cualquier posible encuentro o pronunciamiento entre las dos creadoras de contenido tras el final de su participación en el programa.