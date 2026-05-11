Yuli Ruiz causó reacciones al hablar de sus fotos en la página azul: esto dijo

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz, fue una de las figuras qué más dio de qué hablar en el reality, e incluso estando fuera de la competencia, pues tuvo un congelado con el que generó conversación.

La modelo paisa destacó por su personalidad genuina, por su shippeo con Alejandro Estrada y sus enfrentamientos con algunos de sus excompañeros como Mariana Zapata y Beba, de hecho, cuando regresó, les tiró sus pullitas.

Aunque era una de las más votadas durante su estadía en la competencia, sus relaciones dentro del juego generaron que su estrategia no saliera como esperaba y eso, pudo haberla sacado de la competencia.

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Yuli fue una de las mujeres que más críticas recibió por su físico y su forma de vestir, lo que ha llevado a despertar ciertos comentarios en redes, pero ella ya contó toda la verdad.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre su supuesta página azul?

A través de sus historias en Instagram, Yuli Ruiz respondió varias preguntas sobre La casa de los famosos Colombia y sus excompañeros, pero, además, temas personas, como sus fotos para mayores de edad.

Yuli Ruiz reaccionó a los comentarios sobre sus fotos en la página azul. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la exparticipante respondió en dónde podían encontrar sus fotos muy privadas y ella confesó la verdad sobre el uso de ciertas aplicaciones para adultos.

Yuli explicó que desde que inició su vida en redes, nunca ha tenido ni página azul o nada que se le parezca y que, de hecho, le han querido robar sus fotos para estafar a las personas, usando su imagen.

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Por eso, sugirió que no cayeran en esas mentiras y, además, dijo que en caso de tener cualquier tipo de estás páginas, ella misma lo compartiría.

¿Qué respondió Yuli Ruiz sobre La casa de los famosos Colombia?

Yuli Ruiz recibió varias preguntas sobre su participación en La casa de los famosos Colombia y su relación con algunos excompañeros, pues reveló que sí se habló con Alexa Torrex, tras su reciente eliminación.

Yuli Ruiz sorprende con declaraciones sobre sus fotos en la página azul. (Foto/ Canal RCN)

Además, respondió que no le tiene para nada de envidia a Beba y que no hay motivo para tener algo en su contra.

Por otro lado, contestó si cuando hizo un comentario sobre el cuerpo de Alejandro Estrada era verdad o mentira y ella dijo que no sabía, pues usó una dinámica para tirar pullas y los televidentes se lo tomaron muy real.