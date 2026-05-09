A los 64 años murió Germán Vargas Lleras, quien tuvo varios cargos públicos en Colombia, entre ellos, vicepresidente, ministro, concejal y senador.

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Además de destacarse a nivel político, Vargas Lleras era un entregado padre y abuelo. Tuvo una sola hija, Clemencia Vargas, quien era su adoración y gran amor. Además, estuvo casado con María Beatriz Umaña y posteriormente con Luz María Zapata, de quien se divorció en 2024.

¿De qué murió Germán Vargas Lleras y qué enfermedad padecía?

La vida política y pública de Vargas Lleras se había visto mermada por una enfermedad con la que venía luchando desde hace tiempo, la cual, incluso, le provocó un desmayo en medio de un evento.

En 2016, cuando era vicepresidente de la República, a Vargas Lleras le detectaron un tumor cerebral que fue descrito como un meningioma.



En ese entonces, el cáncer fue considerado benigno y, tras una operación, el exfuncionario se recuperó paulatinamente. Sin embargo, en 2025 el tumor reapareció y eso lo obligó a someterse a nuevos procedimientos quirúrgicos, uno de ellos en Estados Unidos, aunque sin resultados totalmente satisfactorios.

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Entre Colombia y EE. UU., el exvicepresidente se sometió a diferentes tratamientos, pero al parecer el tumor no desaparecía y mientras tanto deterioraba su salud.

¿Qué es el meningioma, cáncer que le detectaron a Germán Vargas Lleras, y cuáles son sus síntomas?

Mayo Clinic explica que un meningioma “es un tumor que crece de las meninges que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal”. Según la organización, el meningioma “no es un tumor cerebral, pero puede presionar el cerebro, los nervios y los vasos cercanos”.

Mayo Clinic agrega que “la mayoría de los meningiomas crecen de manera muy lenta”, por lo que en sus primeros años es casi indetectable. Suelen aparecer mayormente en las mujeres y en una edad avanzada.

Entre los síntomas, según la entidad, se hallan: cambios en la visión, dolores de cabeza, pérdida auditiva y zumbidos, pérdida de la memoria, del olfato y convulsiones.

Un cáncer había mermado la salud de Germán Vargas Lleras en el último tiempo. Foto: AFP - Guillermo Legaria

Aunque los síntomas no son detectados en las primeras etapas del tumor, expertos recomienda acudir al médico en caso de sufrir una convulsión repentina o tener cambios repentinos en la visión o la memoria.

Por otro lado, según datos revelados por el Observatorio Mundial del Cáncer, en 2022 se registraron más de 300.000 casos de cáncer de cerebro y ligados al sistema nervioso central, desencadenando en 248.000 muertes. GLOBOCAN agrega que es un tipo de cáncer poco frecuente, pero es importante acudir a un especialista en caso de padecer alguno de sus síntomas.

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¿Qué dijo la exesposa de Germán Vargas Lleras tras confirmarse su muerte?

Luz María Zapata, la última esposa de Germán Vargas Lleras, ya se pronunció en redes sociales por el deceso del exvicepresidente. La mujer compartió un corto, pero contundente mensaje en Instagram, y lo acompañó con dos fotografías.

Según ha trascendido, aunque ya no estaban juntos, Luz María estaba atenta a Vargas Lleras y oraba por su recuperación, la cual finalmente no se produjo.