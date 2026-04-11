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Manager de Yeison Jiménez visitó el sitio donde murió el cantante: así luce tres meses después

A tres meses de su muerte, Georgy Parra, el manager de Yeison Jiménez, visitó el lugar de los hechos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce el lugar donde murió Yeison Jiménez tras la visita de su mánager
Así luce el lugar donde murió Yeison Jiménez tras la visita de su mánager. (Foto Canal RCN | Freepik).

A tres meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, su mánager Georgy Parra, visitó el lugar donde ocurrió el hecho y mostró cómo luce actualmente el sitio. Las imágenes permitieron evidenciar los cambios en la zona y reavivó el interés por lo sucedido en aquel momento.

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¿Cómo luce el lugar en el que Yeison Jiménez falleció?

El pasado viernes 10 de abril se cumplieron tres meses de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, y su mánager aprovechó esta fecha para visitar el sitio en el que ocurrieron los hechos y rendirle homenaje.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Las imágenes de este momento fueron compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y dejan ver cómo luce actualmente el lugar en el que el artista y parte de su equipo perdieron la vida.

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En las fotografías se observa a Georgy Parra en la zona donde fue encontrada la avioneta, la cual hoy está adornada con arreglos florales, un corazón formado con piedras y una cruz hecha con palos de madera.

La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que el mánager expresó su necesidad de regresar a ese sitio por su carga emocional y espiritual. Además, destacó la conexión que mantenía con el cantante y manifestó gratitud por las “bendiciones” y coincidencias que, según él, han seguido ocurriendo tras su partida.

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“Desde el respeto quería compartirles este momento lleno de conexión, energía y espiritualidad. Gracias negro porque al día de hoy siguen pasando bendiciones y diosidencias que solo muestran la naturalidad de una bonita conexión real”, comentó.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

Vale la pena recordar que Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. El artista abordó su avioneta junto a otros cinco miembros de su equipo en Paipa, Boyacá y cuatro minutos después de haber iniciado su despegue esta colisionó contra una vereda del lugar.

Desde entonces, este sitio se ha convertido en un lugar especial tanto para la familia y amigos cercanos al artista, como para los fanáticos.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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