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Novia de Tebi lo deja de seguir en redes sociales y desata rumores de ruptura: ¿se acabó la relación?

La novia de Tebi dejó de seguirlo en redes y desató rumores de ruptura en medio de su paso por el reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Crisis? Novia de Tebi lo deja de seguir y desata rumores de ruptura
¿Crisis? Novia de Tebi lo deja de seguir y desata rumores de ruptura (Foto Canal RCN)

La tensión alrededor de La casa de los famosos Colombia no solo se vive dentro de la competencia.

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Afuera, las redes sociales también están jugando su propio papel, y recientemente una acción puntual encendió las alarmas entre los seguidores del programa.

Se trata de Tebi, cuya relación sentimental quedó en el centro de la conversación digital luego de que su pareja, Alejandra Salguero, realizara un movimiento que muchos interpretaron como una señal de distanciamiento.

¿Se terminó la relación? Novia de Tebi lo deja de seguir y enciende rumores
¿Se terminó la relación? Novia de Tebi lo deja de seguir y enciende rumores (Foto Canal RCN)

¿Qué hizo la novia de Tebi que generó revuelo?

Usuarios en redes sociales notaron que Alejandra Salguero dejó de seguir a Tebi en Instagram, un detalle que rápidamente se viralizó y dio paso a múltiples especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Este tipo de acciones no pasan desapercibidas, especialmente cuando coinciden con situaciones dentro de la casa que han generado comentarios entre los televidentes.

El tema tomó fuerza porque, en los últimos días, varios seguidores han señalado el acercamiento entre Tebi y Alexa Torrex, lo que habría despertado incomodidad fuera del programa.

Aunque dentro de la casa las dinámicas suelen llevar a nuevas alianzas y cercanías, en redes sociales cualquier gesto es analizado al detalle por los fanáticos.

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¿Qué ha dicho Alejandra Salguero?

Hasta el momento, Alejandra Salguero no ha confirmado una ruptura ni ha dado declaraciones directas sobre su decisión de dejar de seguir al participante. Sin embargo, una reciente publicación suya llamó especialmente la atención.

Días antes compartió un video en el que aparecía entrenando, algo habitual en su contenido. No obstante, lo que generó conversación fue el mensaje que acompañó la publicación: “Mi vida resumida en un audio”.

El clip incluía un audio viral en redes sociales con un tono fuerte y directo, en el que se habla de que aunque se mantenga al margen de problemas y no se involucra en chismes, le cae mal a varias personas.

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Aunque el mensaje no hace referencia explícita a Tebi, muchos usuarios interpretaron que podría estar relacionado con la situación actual del reality y con lo que ocurre alrededor de su relación.

Por ahora, no hay confirmación oficial de una separación. Sin embargo, la combinación entre el “unfollow”, el contenido publicado y lo que ocurre dentro del programa ha sido suficiente para que las redes comiencen a hablar de una posible crisis.

Mientras tanto, Tebi continúa dentro de la competencia, ajeno a lo que sucede en el exterior, donde cada movimiento es observado y comentado por miles de seguidores.

Novia de Tebi toma drástica decisión en redes y enciende las alarmas
Novia de Tebi toma drástica decisión en redes y enciende las alarmas (Foto Canal RCN)
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