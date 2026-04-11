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Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"

Christian Nodal respondió a críticas por su video y sorprendió al confesar que no controla su imagen ni su carrera.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera
En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera (Foto Arturo Holmes / AFP)

El cantante Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez no solo por su música, sino por una declaración que ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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En medio del lanzamiento de su más reciente video musical, el artista enfrentó críticas por parte del público, lo que lo llevó a pronunciarse con un mensaje que muchos calificaron como polémico y revelador sobre su carrera.

Christian Nodal responde a críticas y hace confesión que genera debate
Christian Nodal responde a críticas y hace confesión que genera debate (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Por qué recibió críticas Christian Nodal?

Todo comenzó tras el estreno de su nuevo video, donde varios usuarios señalaron detalles que no pasaron desapercibidos.

Uno de los puntos más comentados fue la apariencia de la actriz que protagoniza la producción, ya que, según internautas, tendría un parecido con Cazzu, expareja del artista.

Este detalle avivó comentarios, especialmente porque la relación entre ambos ha estado en el foco mediático, en parte por su hija en común, Inti.

Además, la polémica creció cuando seguidores compararon una reciente fotografía de Nodal junto a Ángela Aguilar con una imagen antigua que el artista había compartido con Belinda. Ambas escenas, bajo la lluvia, fueron consideradas demasiado similares por algunos usuarios, lo que generó críticas y debates en plataformas digitales.

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Usuarios notaron el parecido de la actriz del video de Nodal con Cazzu
Usuarios notaron el parecido de la actriz del video de Nodal con Cazzu (Foto Mireya Acierto / AFP)

¿Qué respondió Christian Nodal?

Ante la ola de comentarios, Christian Nodal decidió pronunciarse y dejó un mensaje que llamó especialmente la atención.

El cantante aseguró que no tiene control total sobre su carrera artística, afirmando que no es dueño de su nombre, su imagen ni de su música. Según explicó, situaciones como lo ocurrido con el video reflejan precisamente esa falta de control en ciertas decisiones.

“Mi voz es lo único que me queda”, expresó, dejando claro que, a pesar de las circunstancias, su conexión con el público sigue siendo lo más importante para él.

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Sus palabras generaron reacciones divididas. Mientras algunos seguidores mostraron apoyo y comprensión, otros cuestionaron el alcance de su autonomía dentro de la industria musical.

Esta situación se da en un momento importante para el artista, quien continúa lanzando nueva música y consolidando su carrera a nivel internacional.

Sin embargo, las recientes polémicas evidencian que su vida personal y profesional siguen siendo temas de alto interés para el público, donde cada detalle es analizado y debatido en redes sociales.

Por ahora, Christian Nodal mantiene su enfoque en la música, mientras sus declaraciones siguen dando de qué hablar.

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