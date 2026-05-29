En los últimos días, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por ser uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Juanda Caribe acaparó la atención mediática en los últimos meses por todos los detalles que demostró a nivel personal, en especial, por el shippeo que tuvo con Mariana Zapata, su jefa de campaña, con quien demostró tener una conexión especial más allá de una amistad.

Así también, muchos internautas se han encontrado bajo la expectativa con respecto a lo que ha dicho Sheila Gándara, la pareja de Juanda Caribe quien ha demostrado una notoria distancia con Juanda por todos los sucesos que se han presentado desde que él ha hecho parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Sheila Gándara previo a la final de La casa de los famosos Colombia?

En medio de la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, muchos internautas se han preguntado acerca de todos los detalles que ha compartido Sheila mediante sus redes sociales.

Este mensaje dejó Sheila Gándara en su redes previo a la final. | Foto: Canal RCN

Por un lado, Sheila ha mostrado un notorio distanciamiento de Juanda Caribe, en especial, por dejarlo de seguir mediante sus redes y, también, por demostrar su distanciamiento al ser uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

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Por el otro, Sheila reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 552 mil seguidores, en la que dejó claro que está atravesando por un nuevo momento a nivel personal, dejando atrás muchas cosas, expresando las siguientes palabras:

“Y de pronto llega esa sensación de que estás volviendo a ser tú, ¡pero en una mejor versión!”, expresó Sheila Gándara en la descripción de la publicación.

¿Cuándo será la gran final de La casa de los famosos Colombia?

En los próximos minutos, desde el horario de las 8:00 p.m. del Canal RCN, se llevará a cabo la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los finalistas que son: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, se encuentran bajo la expectativa de quién ganará, pues, la decisión será tomada por parte del público en las votaciones. ¡No te la pierdas por el Canal RCN a las 8:00 p.m.!