En las últimas horas, el nombre de Eidevin López y Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras un reciente enfrentamiento que tuvieron en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, en la gala del pasado 9 de abril, el público tomó una importante decisión mediante votaciones tras conocer el futuro de Eidevin y Alejandro tras el enfrentamiento físico que tuvieron en el que El Jefe tomó importantes medidas.

Por esta razón, Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia al obtener un puntaje del 74.42% tras la decisión que tomó el público. Así también, su reacción ha dejado una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales.

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¿Qué dijo Eidevin López tras su reciente expulsión de La casa de los famosos Colombia?

Las palabras de Eidevin López tras ser expulsado. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que la reciente expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia ha generado una gran variedad de mensajes a través de las diferentes plataformas digitales tras obtener un alto puntaje en medio de las votaciones.

Aunque por el momento no se revela que Eidevin tenga acceso a un dispositivo móvil o tecnológico, su equipo de trabajo compartió en medio de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi un millón de seguidores, el agradecimiento que siente el famoso tras el incondicional apoyo que recibió a lo largo de la competencia.

En otra de las recientes publicaciones, se refleja que Eidevin ha tenido varios sentimientos encontrados, en especial, por el vínculo que construyó junto a Karola Alcendra, con quien compartió valiosos momentos, pues, expresó las siguientes palabras:

“Hasta el final Kaen”, agregó Eidevin en la descripción de la publicación.

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El significado de “Kaen” se refiere a la inicial del nombre de Karola Alcendra y de Eidevin López, quienes han dividido múltiples opiniones por un presunto “shippeo” en la competencia.

Reacciones que ha dejado la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

¿Qué reacciones ha dejado la expulsión de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que la reciente expulsión de Eidevin López ha dejado múltiples comentarios a través de las distintas plataformas digitales, en especial por parte de Karola Alcendra y Juanda Caribe con quienes compartió valiosos momentos en la competencia.

Así también, varios internautas le han brindado todo su apoyo pese a la decisión que tomó el público mediante las votaciones al ser eliminado de La casa de los famoso Colombia.