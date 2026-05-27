Manuela Gómez fue clara al revelar su opinión sobre Alejandro Estrada como finalista

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Juanda Caribe se disputan el título de ganador en este 2026.

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De tres temporadas, es la primera vez que los cuatro finalistas son hombres, pues en 2024, solo hubo una mujer y, de hecho, se hizo ganadora, mientras que, el año pasado, fueron dos mujeres y dos hombres los que llegaron a es punto de la competencia.

Por otro lado, este año sorprendió mucho porque uno de los participantes que ingresó al reality siendo de los menos apoyados por el público, resultó siendo de los más fuertes y votados, como en el caso de Alejandro, quien ha arrasado en votaciones.

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Precisamente, además del público, algunos de sus excompañeros han mostrado su apoyo hacia él, teniendo en cuenta la relación que tuvieron con él dentro de la competencia y ese es el caso de Manuela Gómez, quien confesó las razones por las cuales apoya al actor.

¿Qué reveló Manuela Gómez al decir que apoya a Alejandro Estrada?

Manuela Gómez habló a través de sus historias de Instagram en la mañana de este miércoles 27 de mayo, revelando su apoyo hacia Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026.

Manuela Gómez se pronunció sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria dijo las razones por las cuales decidió apoyarlo, mencionando que, ella se queda con el compañero que la trató bien mientras compartieron juntos en la competencia, pues no sabe si él habló de ella en su ausencia y eso no le importa.

Manuela fue clara al explicar que, no se iba a poner a buscar si el actor habló o no de ella, para ahí sí decidir a quién apoyar.

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¿Cómo fue la relación de Alejandro Estrada y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada y Manuela Gómez hicieron parte del Team Mini Tormenta, junto a Alexa Torrex y Yuli Ruiz, sin embargo, la cantante fue la primera en salirse y ahí su relación empezó a quebrarse.

Manuela Gómez fue contundente al hablar de Alejandro Estrada como finalista. (Foto/ Canal RCN)

Pero la empresaria y el actor nunca se la llevaron mal, de hecho, ella lo escuchaba a él cuando terminó su vínculo con Yuli Ruiz y jamás se fue en su contra.

Tras su salida de La casa de los famosos, Manuela no habló de Alejandro hasta ahora que reveló su apoyo, es más, nunca habló mal de ninguno de los participantes.