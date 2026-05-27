Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Manuela Gómez fue clara al revelar su opinión sobre Alejandro Estrada como finalista

Manuela Gómez re refirió a la final de La casa de los famosos Colombia y dio su opinión sobre Alejandro Estrada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez se pronunció sobre Alejandro Estrada
Manuela Gómez habló sin filtro sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Juanda Caribe se disputan el título de ganador en este 2026.

Artículos relacionados

De tres temporadas, es la primera vez que los cuatro finalistas son hombres, pues en 2024, solo hubo una mujer y, de hecho, se hizo ganadora, mientras que, el año pasado, fueron dos mujeres y dos hombres los que llegaron a es punto de la competencia.

Por otro lado, este año sorprendió mucho porque uno de los participantes que ingresó al reality siendo de los menos apoyados por el público, resultó siendo de los más fuertes y votados, como en el caso de Alejandro, quien ha arrasado en votaciones.

Artículos relacionados

Precisamente, además del público, algunos de sus excompañeros han mostrado su apoyo hacia él, teniendo en cuenta la relación que tuvieron con él dentro de la competencia y ese es el caso de Manuela Gómez, quien confesó las razones por las cuales apoya al actor.

¿Qué reveló Manuela Gómez al decir que apoya a Alejandro Estrada?

Manuela Gómez habló a través de sus historias de Instagram en la mañana de este miércoles 27 de mayo, revelando su apoyo hacia Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026.

Manuela Gómez fue contundente al hablar de Alejandro Estrada como finalista
Manuela Gómez se pronunció sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria dijo las razones por las cuales decidió apoyarlo, mencionando que, ella se queda con el compañero que la trató bien mientras compartieron juntos en la competencia, pues no sabe si él habló de ella en su ausencia y eso no le importa.

Manuela fue clara al explicar que, no se iba a poner a buscar si el actor habló o no de ella, para ahí sí decidir a quién apoyar.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la relación de Alejandro Estrada y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada y Manuela Gómez hicieron parte del Team Mini Tormenta, junto a Alexa Torrex y Yuli Ruiz, sin embargo, la cantante fue la primera en salirse y ahí su relación empezó a quebrarse.

Manuela Gómez habló sin filtro sobre Alejandro Estrada
Manuela Gómez fue contundente al hablar de Alejandro Estrada como finalista. (Foto/ Canal RCN)

Pero la empresaria y el actor nunca se la llevaron mal, de hecho, ella lo escuchaba a él cuando terminó su vínculo con Yuli Ruiz y jamás se fue en su contra.

Tras su salida de La casa de los famosos, Manuela no habló de Alejandro hasta ahora que reveló su apoyo, es más, nunca habló mal de ninguno de los participantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba dijo que podría hablar con Mariana Zapata, pero que no cree que vuelvan a ser amigas. Mariana Zapata

Beba se pronunció sobre una posible reconciliación con Mariana Zapata; ¿se perdonarán?

Beba se pronunció sobre Mariana Zapata y dejó entrever que la amistad difícilmente volverá a ser la misma tras La casa de los famosos.

¿Juanda Caribe ya no le dará el premio a Sheila? Mariana habló de sus planes con el dinero Juanda Caribe

¿Juanda Caribe ya no le dará el premio a Sheila? Mariana habló de sus planes con el dinero

La creadora de contenido hizo un comentario sobre los planes que tendría junto a Juanda Caribe si él llega a ganar La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes.

Este sería el ganador de La casa de los famosos Colombia Viral

Sale a la luz quién sería el ganador de La casa de los famosos Colombia, según la IA

La IA analizó algunas tendencias de redes sociales para predecir quién sería el ganador de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

José Rodríguez presentó a su nueva pareja José Rodríguez

José Rodríguez, ex de Yaya Muñoz, presentó a su nueva pareja con romántico beso

José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mostró por primera vez a su novia tras Yaya Muñoz.

Falleció el futbolista Victor Udoh Viral

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido jugador a los 21 años en extrañas circunstancias

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?