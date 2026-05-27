Beba se pronunció sobre una posible reconciliación con Mariana Zapata; ¿se perdonarán?

Beba habló de una posible reconciliación con Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Beba se siente dolida con Mariana Zapata por su enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Beba sobre su reconciliación con Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

La barranquillera expresó que no cree que pueda perdonar pronto a Mariana y que tampoco es una situación que le quite la tranquilidad, pues considera que Zapata demostró la clase de persona que es y que no está en sus planes hablar con ella sobre lo sucedido.

Para Beba, fue una falta de respeto que cruzó varios límites alegando que su dignidad está por encima de cualquier persona.

La exparticipante dejó claro que no descarta que en un futuro pueda cruzar palabras con Mariana, pero que no cree que vuelvan a entablar una amistad.

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¿Qué función tiene Mariana Zapata como jefa de campaña de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

La paisa, por su parte, no se ha referido a la situación con Beba tras ser eliminada porque se encuentra dentro de la casa más famosa del país fungiendo como jefa de campaña del finalista barranquillero Juanda Caribe.

Mariana está ayudando al participante a crear su eslogan, su logo, su canción y a armar una campaña que logre captar los votos y el apoyo del público para convertirlo en el ganador de los 400 millones de pesos.

Hoy los participantes tendrán el gran debate, un espacio que promete ser decisivo en la recta final.

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Con la ayuda de la presentadora de Noticias RCN, Johanna Amaya, los famosos prepararán un discurso para dirigirse a los televidentes y exponer los argumentos de por qué merecen ser los ganadores de la tercera temporada.

Este escenario no solo pondrá a prueba la capacidad de persuasión de cada uno, también servirá para que las tensiones acumuladas salgan a flote.

Las indirectas, las alianzas rotas y las promesas incumplidas estarán presentes en cada intervención, y la audiencia será testigo de cómo los finalistas defienden su lugar en la casa más famosa del país.