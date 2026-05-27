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¿Juanda Caribe ya no le dará el premio a Sheila? Mariana habló de sus planes con el dinero

La creadora de contenido hizo un comentario sobre los planes que tendría junto a Juanda Caribe si él llega a ganar La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Juanda Caribe ya no le dará el premio a Sheila? Mariana habló de sus planes con el dinero
¿Juanda Caribe ya no le dará el premio a Sheila? Mariana habló de sus planes con el dinero (Foto Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia tiene a los seguidores más atentos que nunca, especialmente ahora que los finalistas ya comenzaron a hablar sobre qué harían con el millonario premio si logran convertirse en los ganadores de la temporada.

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Sin embargo, una inesperada confesión de Mariana Zapata terminó robándose toda la atención en redes sociales y desató una ola de comentarios entre los seguidores del reality.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre el premio de La casa de los famosos Colombia?

Durante una conversación junto a Valentino, Nicolás Arrieta y Juanda Caribe, Mariana lanzó un comentario que sorprendió a todos.

La influencer aseguró que ella y Juanda “ya sabían” qué harían con el dinero en caso de que él ganara los 400 millones de pesos del reality.

Mientras hablaba, Mariana miró directamente a Juanda Caribe, dejando entrever que ambos tendrían planes juntos para el premio si el costeño logra convertirse en el ganador de la competencia.

La reacción de Valentino y Nicolás Arrieta fue inmediata, pues ambos voltearon a mirar a la pareja con evidente sorpresa tras escuchar la confesión.

Incluso, Nicolás decidió preguntarle directamente a Juanda si tenían pensado donar el dinero o cuál sería el destino del premio.

Ante la pregunta, Mariana respondió con un “algo así”, comentario que rápidamente encendió las redes sociales.

Mariana Zapata reveló los planes que tendría con Juanda Caribe y el premio
Mariana Zapata reveló los planes que tendría con Juanda Caribe y el premio (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el comentario de Mariana Zapata?

Las declaraciones de Mariana Zapata generaron todo tipo de opiniones entre los seguidores del reality.

Muchos usuarios comenzaron a recordar que anteriormente Juanda Caribe había asegurado que, de ganar la competencia, gran parte del dinero estaría destinado para apoyar a Sheila Gándara.

“Sheila dice Juanda que ya no apriete que él y Mariana ya tienen planes con esa plata. Mi reacción fue la de Valentino y Nico JAJQJ” dijo un usuario

Por eso, algunos internautas reaccionaron sorprendidos al escuchar que ahora Mariana también tendría planes relacionados con el premio.

Mientras tanto, también hubo quienes defendieron a la pareja y aseguraron que ambos habrían hablado anteriormente sobre los planes del dinero y que irían destinados a causas sociales.

Comentario de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe y el premio causó revuelo
Comentario de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe y el premio causó revuelo (Foto Canal RCN)
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