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Equipo de Alejandro Estrada lanzó contundente mensaje tras polémica con Tebi Bernal

Equipo de Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Tebi Bernal y el premio de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Equipo de Alejandro Estrada se pronunció sobre repartir el premio
Equipo de Alejandro Estrada se pronunció sobre Tebi Bernal. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La recta final de La casa de los famosos Colombia 3 sigue generando controversias y esta vez el foco está puesto en la relación entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

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¿Qué dijo el equipo de Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal tras sus recientes rifirrafes en La casa de los famosos?

La amistad y buena relación entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal parece haberse terminado en la última semana del reality del Canal RCN.

La decisión de Alexa Torrex de elegir a Alejandro Estrada por encima de Tebi Bernal para ser su Jefa de campaña dañó por completo la relación de ambos, algo que ha sido evidente en los últimos días y que los ha hecho tener varios rifirrafes.

Sin embargo, recientemente el actor habló de su intención de compartir con Tebi Bernal parte del premio del reality en caso de ganárselo. Unas declaraciones que hicieron que el equipo del actor se pronunciara.

A través de un comunicado, la organización que acompaña profesionalmente a Alejandro dejó claro que cualquier comentario realizado dentro de la casa sobre ayudar o apoyar a otros participantes corresponde únicamente a un gesto de generosidad personal y no representa un compromiso económico formal.

“Cualquier comentario que Alejandro pueda hacer dentro de la casa sobre ayudar, compartir o apoyar a alguien nace de su corazón, de su nobleza y de su manera de ser, pero no constituye una promesa formal, una obligación exigible ni un compromiso económico autorizado”.

Alejandro Estrada confrontó a Tebi Bernal
Equipo de Alejandro Estrada se sinceró sobre situación con Tebi Bernal. (Fotos CanaL RCN)

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¿Qué dijo el equipo de Alejandro Estrada sobre compartir el premio con Tebi Bernal en caso del actor ganarse La casa de los famosos?

Según explicaron en el comunicado, las decisiones financieras del actor hacen parte de una estructura empresarial y profesional, por lo que ninguna conversación sostenida en medio del reality puede interpretarse como una obligación de entregar dinero a terceros.

Además, el equipo enfatizó que, si el público decide convertir a Alejandro en el ganador de la competencia, el premio será exclusivamente suyo. “No existe ningún acuerdo vigente para repartirlo con otros participantes, ni autorización alguna”, indicaron.


El pronunciamiento también rechazó cualquier expectativa económica construida alrededor de las conversaciones que se han visto dentro del programa y aseguró que no se reconocerá ningún porcentaje o participación del premio a otros concursantes, excompañeros o integrantes de campañas.

Cuando el juego no salió como Tebi esperaba, su reacción no fue de respeto hacia Alejandro, sino de reproche.. No fue de competencia limpia, sino de molestia porque la decisión de Alexa no lo favoreció.

El equipo de Alejandro también lanzó una crítica hacia las actitudes recientes de Tebi con el actor y con Alexa Torrex, afirmando que la reacción del participante estuvo marcada por el reproche y la molestia, en lugar de mantener una relación de respeto y gratitud por la amistad que construyeron durante la competencia.

“Una amistad real no se mide por cuánto dinero estás dispuesto a entregar. Una amistad real no se rompe porque una decisión no te favorece”, expresaron.

Finalmente, el equipo hizo un llamado a los seguidores del actor para que mantengan el respaldo durante los últimos días del reality, asegurando que Alejandro necesita concentración y apoyo para enfrentar la etapa definitiva de la competencia.

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