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Alejandra Salguero se pronuncia en medio de críticas contra su expareja Tebi Bernal: “te admiro”

Alejandra Salguero compartió una reflexión en redes sociales luego de las críticas que ha recibido Tebi Bernal por sus actitudes en la recta final del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alejandra Salguero se pronuncia en medio de críticas contra su expareja Tebi Bernal
Alejandra Salguero se pronuncia en medio de críticas contra su expareja Tebi Bernal (Foto Canal RCN)

Alejandra Salguero volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un mensaje que muchos usuarios relacionaron con la reciente polémica alrededor de su expareja Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

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El finalista del reality ha sido duramente criticado durante los últimos días por varias de sus actitudes dentro de la competencia, especialmente tras el ingreso de los jefes de campaña.

Tebi Bernal es criticado en redes por actitudes contra Alexa y Alejandro
Tebi Bernal es criticado en redes por actitudes contra Alexa y Alejandro (Foto Canal RCN)

¿Por qué están criticando a Tebi Bernal?

La tensión aumentó dentro de la casa luego de confirmarse que Alexa Torrex no sería la jefa de campaña de Tebi Bernal para la gran final, sino la encargada de apoyar a Alejandro Estrada.

La noticia generó incomodidad en Tebi, quien dejó ver su molestia en varios momentos frente a Alexa y Alejandro.

En redes sociales, muchos usuarios comenzaron a cuestionar su actitud, asegurando que se mostró distante, incómodo y poco receptivo, incluso con Sofía Jaramillo, quien ingresó como su jefa de campaña oficial.

La situación llegó a tal punto que Carla Giraldo le hizo un llamado de atención durante una de la gala del reality.

La presentadora le recordó al paisa que tiene muchas personas apoyándolo afuera de la competencia y que debía enfocarse en representar a quienes votaron por él.

Además, Carla destacó que Tebi fue el único finalista elegido directamente por el público a través de votaciones, por lo que debía valorar el respaldo de sus seguidores.

Exnovia de Tebi Bernal publicó reflexión en medio de polémica del finalista
Exnovia de Tebi Bernal publicó reflexión en medio de polémica del finalista (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió Alejandra Salguero?

En medio de toda la polémica, Alejandra Salguero ha estado bastante activa en sus redes sociales compartiendo reflexiones, mensajes personales y publicaciones relacionadas con amor propio y crecimiento espiritual.

Sin embargo, una publicación en particular llamó la atención de los usuarios.

La creadora de contenido compartió una fotografía acompañada de la frase:

“Mujer, te admiro, te respeto y te honro”.

Aunque Alejandra no mencionó directamente a Tebi Bernal ni habló de la situación del reality, muchos seguidores interpretaron el mensaje como una posible indirecta relacionada con todo lo que está ocurriendo alrededor del finalista.

En los comentarios, varias seguidoras aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y recordarle que “es una buena mujer” y que no debe olvidarlo.

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