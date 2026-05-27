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José Rodríguez, ex de Yaya Muñoz, presentó a su nueva pareja con romántico beso

José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mostró por primera vez a su novia tras Yaya Muñoz.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
José Rodríguez presentó a su nueva pareja
José Rodríguez presentó a su nueva pareja. (Fotos Canal RCN)

José Rodríguez, recordado por su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al presentarles a su nueva pareja tras su ruptura con Yaya Muñoz.

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¿Cómo presentó José Rodríguez a su nueva pareja tras Yaya Muñoz?

A través de sus redes sociales, José Rodríguez sorprendió a sus seguidores al dejarse ver acompañado de una misteriosa mujer con quien protagonizó un romántico beso, gesto que muchos interpretaron como la confirmación de un nuevo romance.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró haciendo su gran pasión, el ejercicio, junto a su nueva pareja, con quien en el video se ven haciendo una rutina con pesas.

José Rodríguez tras hacer una serie del ejercicio que hacen con su pareja se dan romántico beso de motivación para terminar con el exigente ejercicio que hacen.

José Rodríguez hizo contundente confesión sobre la infidelidad: ¿desempolvó cosas del pasado?
José Rodríguez presentó a su nueva pareja. | Foto: Canal RCN

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¿Quién es la nueva novia de José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2?

José Rodríguez es la primera vez que deja ver el rostro y físico de su nueva pareja sentimental tras varias semanas dando pistas de su estado sentimental.

El deportista hasta el momento no ha revelado el nombre o usuario en redes de su pareja, por lo que no se conocen detalles de la profesión o a lo que se dedica la joven del video.


Las imágenes no tardaron en viralizarse y generar comentarios entre internautas, especialmente por la recordada relación que el deportista sostuvo con Yaya Muñoz tras La casa de los famosos Colombia 2.

Aunque José no entregó mayores detalles sobre la identidad de su nueva compañera sentimental, el momento fue suficiente para que sus seguidores reaccionaran con mensajes de apoyo, sorpresa y curiosidad sobre esta nueva etapa en su vida amorosa.

“Se le ve feliz”, “ya pasó la página” y “hacen linda pareja”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios en la publicación.

Sin embargo, algunos de los seguidores de su relación con Yaya Muñoz se mostraron desilusionados al tener la esperanza de volverlos a ver juntos.

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