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Valeria Aguilar impactó con su cambio de imagen y sorprendió a sus seguidores: “Ni se nota”

Valeria Aguilar mostró un cambio de imagen inesperado que desató comentarios y mantuvo a sus seguidores atentos en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Cambio de imagen Valeria Aguilar.
Cambio de imagen Valeria Aguilar. (Foto: Canal RCN)

Valeria Aguilar causó revuelo en redes sociales al mostrar radical cambio de look.

Valeria Aguilar sorprendió a sus seguidores.
Valeria Aguilar sorprendió a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

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¿Valeria Aguilar se hizo cambio de imagen?

La exparticipante de MasterChef Celebrity subió una historia a su Instagram en la que se podía ver cabello en un lavamanos y un mensaje en el que aseguraba que se le “estalló el pax día”, haciendo referencia a una inesperada decisión sobre su aspecto.

En la siguiente historia, cuando los internautas esperaban ver el resultado real, la humorista sorprendió con una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía con un corte bastante particular.

La ocurrencia generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron su creatividad.

Desde su salida del reality culinario, Valeria ha venido fortaleciendo su presencia en la comedia nacional.

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Primero se unió a su amiga Valentina Taguado en un show en vivo con invitados y conversaciones sobre diversos temas.

Más adelante comenzó a presentarse en diferentes escenarios del país junto a otros exponentes del humor, consolidando su estilo.

La humorista ha sabido aprovechar la visibilidad que le dio el programa para abrirse camino en nuevos formatos.

Actualmente participa en un programa digital junto a Lokillo Flórez, donde abordan temas relacionados con competencias de freestyle y otros aspectos de la cultura popular.

Este espacio le ha permitido conectar con audiencias jóvenes y ampliar su alcance en plataformas digitales.

Además, recientemente compartió un video con la actriz Lorna Cepeda, con quien estaría trabajando en proyectos que aún no han sido revelados.

Esta colaboración generó expectativa entre sus seguidores, quienes ven en Valeria una figura versátil capaz de moverse entre la comedia, la televisión y los contenidos digitales.

Los fanáticos de MasterChef Celebrity Colombia esperan con ansias el estreno de la temporada 2026 y se preguntan si Valeria Aguilar se sumará a la conversación como exparticipante.

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¿Valeria Aguilar reveló cómo fue su cambio de imagen realmente?

Y aunque la imagen generada con inteligencia artificial fue motivo de risas y comentarios, los seguidores de la comediante esperan que en algún momento revele cómo quedó realmente su cabello, pues la expectativa sobre su verdadero cambio de look sigue vigente.

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