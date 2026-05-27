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Mamá de Alexa Torrex tuvo inesperado gesto con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Mamá Recocha llamó la atención al enviar un inesperado regalo a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mamá de Alexa Torrex tuvo inesperado gesto con Tebi Bernal
Mamá de Alexa Torrex le envió regalo a Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

Jennisabel Contreras, mamá de Alexa Torrex, llamó la atención en redes sociales tras un inesperado gesto hacia Tebi Bernal. El momento generó todo tipo de reacciones entre los fans.

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¿Por qué Alexa Torrex volvió a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de Alexa Torrex ha sido uno de los momentos más comentados en la dinámica del programa.

Su reingreso al reality se dio en medio de su rol como jefa de campaña de Alejandro Estrada, una decisión que modificó la convivencia y generó nuevas interacciones con otros participantes, especialmente con Tebi Bernal.

¿Por qué Alexa Torrex volvió a La casa de los famosos Colombia?
Alexa Torrex apoya a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col / (Foto de Canal RCN)

Según lo que se ha visto, el reencuentro entre ambos no tuvo la fluidez que algunos fans esperaban.

En medio de una conversación, Tebi expresó que había sentido incomodidad por la cercanía previa que compartía con Alexa dentro del programa, señalando que esperaba que ella lo apoyara a él.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Tras lo sucedido, en redes recordaron que Alexa había manifestado entusiasmo por su regreso y por volver a coincidir con Tebi dentro del reality. Sin embargo, la dinámica entre ambos tomó un rumbo diferente al esperado por algunos seguidores del programa.

En paralelo, llamó la atención un gesto externo al juego: la mamá de Alexa Torrex mostró en redes sociales un regalo que planeaba enviar a Tebi Bernal y a Alejandro Estrada.

¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?
Mamá Recocha envió emotivo detalle a Tebi y Alejandro Estrada / (Fotos del Canal RCN)

Este detalle generó conversación porque, según los fans, se evidenció una intención de acercamiento con los participantes, aunque no estaba claro si el obsequio lograría ingresar a la casa en ese momento.

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¿Qué regalo le preparó la mamá de Alexa Torrex a Tebi Bernal?

De acuerdo con lo mostrado en redes, la mamá de Alexa preparó dos vasos personalizados, uno para Alejandro Estrada y otro a Tebi. En el video compartido, expresó su emoción y explicó que esperaba que el obsequio pudiera ser recibido dentro del reality.

También mencionó que, en caso de que el ingreso del regalo no fuera posible en ese momento, lo conservaría para entregarlo cuando los participantes pudieran visitarla.

"Yo se los voy a guardar porque ellos van a venir acá a tomarse un café con ellos, a almorzar, a hacer TikTok. yo sé que sí", dijo.

Este tipo de detalles ha llamado la atención de los internautas, quienes han seguido de cerca cada movimiento relacionado con los concursantes debido a que se acerca el final del reality.

La casa de los famosos Colombia tendrá el ganador de la tercera temporada este 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial. Conéctate y no te pierdas ningún detalle.

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