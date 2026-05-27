Mamá Dora le lanzó varias indirectas a Tebi por su actitud con Alexa Torrex en La casa de los famosos

Juanda Caribe en su personaje de Mamá Dora le lanzó varias indirectas a Tebi

Juanda Caribe, en su personaje de Mamá Dora, habló de la relación entre Tebi y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le dijo Mamá Dora a Tebi sobre su relación con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda Caribe, fiel a su estilo humorístico y crítico, avivó la tensión de La casa de los famosos Colombia 3.

En su personaje de Mamá Dora, el barranquillero no dudó en lanzarle varias indirectas a Tebi relacionadas con su relación con Alexa Torrex.

Durante una charla en el comedor, Mamá Dora puso sobre la mesa los conflictos que han surgido entre la cucuteña y el paisa, generando risas entre los demás participantes y dejando a Tebi visiblemente incómodo.

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¿Por qué Carla Giraldo le llamó la atención a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

El detonante fue la decisión de Alexa de convertirse en la jefa de campaña de Alejandro Estrada, movimiento que incomodó profundamente a Tebi y que derivó en una actitud tan negativa que incluso Carla Giraldo lo regañó en vivo.

La presentadora le recordó que debía respetar a los televidentes y valorar a quienes lo han apoyado hasta llegar a la final.

Mamá Dora le reprochó a Tebi que “se las tira de vivo” y que solo ve lo que quiere, haciendo referencia a la traición que se veía venir por parte de Alejandro y Alexa.

Además, recordó el gesto de devolver la cadena que Alexa le había regalado, asegurando entre risas que lo hizo porque descubrió que era “Oro Golfi”.

El comentario generó carcajadas entre los demás, mientras Tebi intentaba seguir el juego sin perder la compostura.

Juanda Caribe también ironizó sobre la actitud de Alexa, a quien llamó “cucaracha” por insistir en hablar con Tebi cuando él la estaba sacando y echando.

Los participantes se preparan para uno de los momentos más decisivos de la temporada: el gran debate.

La tensión acumulada de la última semana, marcada por indirectas, alianzas rotas y gestos polémicos, se trasladará ahora a un espacio donde cada palabra puede convertirse en argumento a favor o en contra.

El debate no solo será un escenario de confrontación, también funcionará como vitrina para que los finalistas defiendan su permanencia y convenzan a los televidentes de que merecen ser los ganadores.

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