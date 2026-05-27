Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mamá Dora le lanzó varias indirectas a Tebi por su actitud con Alexa Torrex en La casa de los famosos

Mamá Dora, personaje de Juanda Caribe, sorprendió al incomodar a Tebi con comentarios sobre su relación con Alexa Torrex.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mamá Dora puso incómodo a Tebi.
Mamá Dora puso incómodo a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Juanda Caribe en su personaje de Mamá Dora le lanzó varias indirectas a Tebi

Juanda Caribe, en su personaje de Mamá Dora, habló de la relación entre Tebi y Alexa Torrex.
Juanda Caribe, en su personaje de Mamá Dora, habló de la relación entre Tebi y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Mamá Dora a Tebi sobre su relación con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda Caribe, fiel a su estilo humorístico y crítico, avivó la tensión de La casa de los famosos Colombia 3.

En su personaje de Mamá Dora, el barranquillero no dudó en lanzarle varias indirectas a Tebi relacionadas con su relación con Alexa Torrex.

Durante una charla en el comedor, Mamá Dora puso sobre la mesa los conflictos que han surgido entre la cucuteña y el paisa, generando risas entre los demás participantes y dejando a Tebi visiblemente incómodo.

Artículos relacionados

¿Por qué Carla Giraldo le llamó la atención a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

El detonante fue la decisión de Alexa de convertirse en la jefa de campaña de Alejandro Estrada, movimiento que incomodó profundamente a Tebi y que derivó en una actitud tan negativa que incluso Carla Giraldo lo regañó en vivo.

La presentadora le recordó que debía respetar a los televidentes y valorar a quienes lo han apoyado hasta llegar a la final.

Mamá Dora le reprochó a Tebi que “se las tira de vivo” y que solo ve lo que quiere, haciendo referencia a la traición que se veía venir por parte de Alejandro y Alexa.

Además, recordó el gesto de devolver la cadena que Alexa le había regalado, asegurando entre risas que lo hizo porque descubrió que era “Oro Golfi”.

El comentario generó carcajadas entre los demás, mientras Tebi intentaba seguir el juego sin perder la compostura.

Artículos relacionados

Juanda Caribe también ironizó sobre la actitud de Alexa, a quien llamó “cucaracha” por insistir en hablar con Tebi cuando él la estaba sacando y echando.

Los participantes se preparan para uno de los momentos más decisivos de la temporada: el gran debate.

La tensión acumulada de la última semana, marcada por indirectas, alianzas rotas y gestos polémicos, se trasladará ahora a un espacio donde cada palabra puede convertirse en argumento a favor o en contra.

El debate no solo será un escenario de confrontación, también funcionará como vitrina para que los finalistas defiendan su permanencia y convenzan a los televidentes de que merecen ser los ganadores.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada confrontó a Tebi Bernal Alejandro Estrada

Alejandro Estrada paró a Tebi Bernal tras sus diferencias en La casa de los famosos: así reaccionó

Alejandro Estrada confrontó a Tebi Bernal tras sus comentarios y actitudes en su contra en La casa de los famosos: "La cag*ste".

Alejandro Estrada reveló cómo invertiría el premio de La casa de los famosos Colombia Yeison Jiménez

Alejandro Estrada reveló en qué gastaría el premio de La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada llamó la atención al revelar cómo invertiría el premio de La casa de los famosos Colombia si gana el reality.

Comentario de Tebi Bernal sobre Juanda Caribe desató debate en redes La casa de los famosos

Tebi Bernal desató polémica al decir que Juanda Caribe se gane La casa de los famosos

Tebi Bernal causó reacciones tras conversar sobre la final y decir “que se lo gane Juanda” en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Falleció el futbolista Victor Udoh Viral

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido jugador a los 21 años en extrañas circunstancias

El reconocido futbolista falleció de manera repentina mientras se encontraba de vacaciones con sus seres queridos.

Luisa Fernanda W reaccionó a críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura” Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W arremetió contra críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura”

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?