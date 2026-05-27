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Altafulla protagonizó curioso momento en su viaje por Asia; ¿no lo reconocieron?

Altafulla compartió en redes el instante en que un coreano entonó el himno de Colombia durante su recorrido por Asia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Altafulla se encuentra en Corea del Sur junto a varios creadores de contenido.
Altafulla se encuentra en Corea del Sur junto a varios creadores de contenido. (Foto: Canal RCN)

Altafulla se encuentra por Asia y sorprendió al poner a un coreano a cantar el himno de Colombia.

Altafulla puso a un coreano a cantar el himno de Colombia.
Altafulla puso a un coreano a cantar el himno de Colombia. (Foto: Canal RCN)

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El cantante barranquillero Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en protagonista de un momento inesperado durante su viaje a Corea del Sur.

El artista, que llegó hace pocos días acompañado de varios creadores de contenido del país, ha estado compartiendo en su Instagram cada detalle de esta experiencia, mostrando tanto la emoción como las dificultades que ha enfrentado en tierras asiáticas.

Mientras recorría las calles de Corea, Altafulla se encontró con un habitante que lo reconoció y que además hablaba español.

El cantante no dudó en aprovechar la oportunidad para pedirle que entonara el himno de Colombia, gesto que rápidamente se viralizó y que él mismo acompañó con la afirmación de que “Colombia es el mejor lugar del mundo y está pegada por todas partes”.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de su viaje, reflejando el orgullo nacional que el artista lleva consigo.

En medio de sus publicaciones, Altafulla confesó que no le ha ido muy bien con la comida local, aunque aseguró que la experiencia le ha servido para acercarse a nuevas culturas.

Además, reveló que está próximo a lanzar su nuevo sencillo titulado "Detallitos de la USA", nombre escogido por sus seguidores en redes sociales.

Aunque no ha dado mayores detalles sobre la producción, el anuncio generó expectativa entre sus fanáticos, quienes esperan que el tema se convierta en otro éxito dentro de su carrera musical.

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¿Por qué Altafulla está en Corea del Sur?

El viaje del cantante también se suma a la tendencia de personalidades colombianas que han estado visitando Asia en los últimos meses.

En Corea se encuentran actualmente sus excompañeros de reality Norma Nivia y Mateo Varela, mientras que semanas atrás Andrea Valdiri y Westcol estuvieron en China.

Todo apunta a que los influenciadores buscan crear contenido distinto y aprovechar la visibilidad que les da explorar escenarios internacionales.

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¿Altafulla y Melissa Martínez tienen una relación sentimental?

El viaje de Altafulla no solo ha generado comentarios, también ha estado acompañado de rumores sobre una supuesta relación con la presentadora deportiva Melissa Martínez.

La cercanía entre ambos levantó especulaciones, pero la periodista salió a desmentir cualquier vínculo sentimental.

Según explicó, su relación con el cantante se debe a compromisos laborales, ya que trabajan juntos con los patrocinadores de la Selección Colombia de cara al próximo mundial.

Martínez fue enfática en aclarar que son muy buenos amigos y que la interpretación de su cercanía no tiene fundamento.

Incluso, cuestionó a sus seguidores sobre si no tenían amigos, dejando claro que no existe romance alguno.

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