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Luisa Fernanda W arremetió contra críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura”

La influencer habló sobre los comentarios que recibió tras compartir que está eliminando varios tatuajes y aseguró que muchos fueron decisiones tomadas desde la inmadurez.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luisa Fernanda W reaccionó a críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura”
Luisa Fernanda W reaccionó a críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura” (Foto Canal RCN)

Luisa Fernanda W volvió a pronunciarse en redes sociales luego de recibir una ola de críticas por la decisión de borrarse varios de sus tatuajes, incluidos algunos relacionados con su fallecida expareja Legarda.

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La influencer decidió responder directamente a quienes han cuestionado sus motivos y aseguró que muchas personas están hablando sin conocer realmente el proceso emocional y espiritual que está viviendo actualmente.

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por borrarse los tatuajes
Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por borrarse los tatuajes (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre las críticas?

A través de sus historias y publicaciones en redes sociales, Luisa Fernanda W expresó su molestia por los comentarios que comenzaron a circular luego de compartir que estaba eliminando varios tatuajes de su cuerpo.

La creadora de contenido aseguró que incluso han hecho videos criticándola y cuestionando las razones detrás de su decisión.

“Me están criticando porque dije que para mí borrarme los tatuajes hace parte de mi proceso espiritual”, expresó.

Según explicó, únicamente las personas que conocen lo que ha vivido y los procesos personales que ha atravesado podrían entender el verdadero significado que tiene esta decisión en su vida.

Además, Luisa también habló sobre cómo muchos de esos tatuajes fueron realizados en etapas donde se consideraba emocionalmente inmadura.

La influencer confesó que varios de sus tatuajes nacieron de impulsos del momento e incluso de dinámicas de contenido para redes sociales.

“¿Cómo me van a decir que no fui inmadura si me tatué haciendo un reto de YouTube y ni sabía qué me iba a tatuar?”, comentó.

Luisa agregó que durante muchos años tomó decisiones sin pensar profundamente en el significado que tendrían con el paso del tiempo.

Por eso, ahora siente que eliminar algunos tatuajes representa una forma de evolucionar y cerrar ciclos de su pasado.

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¿Por qué Luisa Fernanda W decidió borrarse sus tatuajes?

La creadora de contenido ya había explicado anteriormente que este proceso va mucho más allá de lo físico o estético.

Según contó, antes de tomar la decisión oró y pidió sabiduría para entender qué era lo mejor para su vida actual.

Asimismo, compartió una reflexión sobre el amor propio y la importancia de aprender a soltar ciertas cosas que ya no conectan con la persona en la que se ha convertido.

Mientras algunos usuarios apoyaron su proceso personal y emocional, otros continuaron cuestionando que decidiera borrar tatuajes relacionados con etapas importantes de su vida, especialmente los vinculados con Legarda.

Luisa Fernanda W habló de los tatuajes que se hizo “desde la inmadurez”
Luisa Fernanda W habló de los tatuajes que se hizo “desde la inmadurez” (Foto Canal RCN)
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