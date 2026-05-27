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Alejandra Salguero, expareja de Tebi, reapareció en redes con fuerte indirecta: "Dios te lo quitó"

Alejandra Salguero reapareció con curiosa reflexión y en redes fue interpretada como una clara indirecta a Tebi Bernal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Ex novia de Tebi Bernal dejó un curioso mensaje en redes sociales. Foto | Canal RCN.

En medio del interés que sigue generando la recta final de La casa de los famosos Colombia, Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, reapareció en redes sociales para dejar un curioso mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales y que rápidamente fue asociado a su ruptura con el actual participante.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre su ruptura con Tebi Bernal?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha construido una comunidad de miles seguidores, sorprendió al compartir un inspirador video que quiso acompañar de una reflexión en la que se refirió a aquellas situaciones que pasan en la vida y que tienen que ver con la voluntad de Dios.

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"El día que acepté tu voluntad y no la mía, entendí que la obediencia también es una forma de amor y confianza hacia Dios", fueron las palabras que escribió la mujer en la descripción del post.

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Allí, Salguero, quien ha estado en medio de la controversia por la participación de Tebi en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, decidió grabarse mientras se encontraba recostada en la cama, en un primer momento cantando y haciendo un suave masaje por su cuerpo, y luego, tomando apuntes en una libreta.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Expareja de Tebi Bernal compartió reflexivo mensaje en redes sociales. Foto | Canal RCN.

¿Alejandra Salguero se pronunció nuevamente sobre Tebi Bernal en redes sociales?

Como era de esperarse, la aparición de la influencer en su cuenta oficial y específicamente su mensaje, desató todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes opinaron al respecto y expresaron su total apoyo a Alejandra en este momento que se encuentra atravesando.

Agradece Dios te ama te quito ese hombre de tu vida", "Aleja Dios tiene un gran propósito contigo", "Solo Dios nos restaura, saludos desde Uruguay", "Tú ganaste Alejandra", "Ella ya ganó", "Uy siempre lo supe y no me equivoque meno mal salvaste a tu familia, de ese man", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe señalar que, semanas atrás, la modelo fitness anunció públicamente su decisión de poner fin a su relación con Tebi Bernal, esto, a raíz del shippeo que se dio entre el participante y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, pues conforme fue avanzando la competencia, ambos competidores se dejaron ver en situaciones que, para muchos, fueron bastante comprometedoras.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alejandra Salguero se habría referido a su ruptura con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.
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