Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andreina Fiallo encendió rumores tras compartir llamativo mensaje, ¿qué dijo sobre Fredy Guarín?

Andreina Fiallo causó furor con comentario que relacionaron con Fredy Guarín tras presumir su look.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Andreina Fiallo en nueva foto que desató reacciones sobre Fredy Guarín
La imagen de Andreina Fiallo que desató comentarios sobre Fredy Guarín

Andreina Fiallovolvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una fotografía que desató comentarios relacionados con Fredy Guarín, en medio de los rumores de una posible reconciliación entre ambos.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Andreina Fiallo y por qué relacionaron a Fredy Guarín?

A través de sus redes sociales, Andreina Fiallo publicó una imagen tipo selfie en la que dejó ver el look que llevaba puesto durante el día.

En la fotografía aparece luciendo un saco negro y un pantalón del mismo color, combinados con unos tacones amarillos.

Artículos relacionados

Sin embargo, más allá del vestuario, lo que realmente terminó llamando la atención de sus seguidores fue el mensaje que se acompañó la publicación: “El negro va con todo”.

El mensaje de Andreina Fiallo en nueva foto que desató reacciones sobre Fredy Guarín
La imagen de Andreina Fiallo que desató comentarios sobre Fredy Guarín

Aunque la publicación estaba relacionada con la ropa que llevaba puesta y hacía parte de una colaboración, varios usuarios en redes sociales no tardaron en relacionar el mensaje con los recientes rumores sobre una supuesta reconciliación con Fredy Guarín.

Algunos usuarios escribieron frases como: “¿Cuál negro?” y mencionaron a Fredy Guarín, mientras otros comentaron: “Empezando por su negrito precioso” o “Me encanta verte con el negro”.

Las reacciones se deben a los rumores que han circulado recientemente sobre ambos, especialmente después de varias interacciones en redes sociales.

¿Cómo surgieron los rumores de reconciliación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín?

Los comentarios sobre una posible reconciliación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín comenzaron luego de que varios usuarios notaran mensajes entre ambos en algunas publicaciones compartidas en redes sociales.

Artículos relacionados

Estas señales fueron interpretadas por muchos seguidores como un posible acercamiento entre la empresaria y el exjugador, quienes estuvieron separados durante varios años.

 

El mensaje de Andreina Fiallo en nueva foto que desató reacciones sobre Fredy Guarín
La imagen de Andreina Fiallo que desató comentarios sobre Fredy Guarín

Como se conoce públicamente, la relación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín terminó hace casi una década. Después de la separación, ambos continuaron con sus vidas sentimentales por separado.

En el caso de Andreina Fiallo, posteriormente sostuvo una relación con otro futbolista y fruto de esa historia nació uno de sus hijos. Mientras tanto, Fredy Guarín tuvo su relación con Sara Uribe y tiempo después también se le conocieron otras parejas.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

José Rodríguez presentó a su nueva pareja José Rodríguez

José Rodríguez, ex de Yaya Muñoz, presentó a su nueva pareja con romántico beso

José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mostró por primera vez a su novia tras Yaya Muñoz.

Marlon Solórzano en Buen día Colombia y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. Marlon Solórzano

Marlon Solórzano en el ojo del huracán por expresar su apoyo a Tebi Bernal: "ha sido un estratega"

Marlon Solórzano expresó abiertamente las razones por las que considera que el ganador debe ser Tebi Bernal.

Cambio de imagen Valeria Aguilar. Talento nacional

Valeria Aguilar impactó con su cambio de imagen y sorprendió a sus seguidores: “Ni se nota”

Valeria Aguilar mostró un cambio de imagen inesperado que desató comentarios y mantuvo a sus seguidores atentos en redes sociales.

Lo más superlike

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?

Luisa Fernanda W se mostró borrarse tatuajes, lo que causó preguntas sobre los riesgos que existen en este tipo de procedimientos.

Manuela Gómez se pronunció sobre Alejandro Estrada La casa de los famosos

Manuela Gómez fue clara al revelar su opinión sobre Alejandro Estrada como finalista

Falleció el futbolista Victor Udoh Viral

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido jugador a los 21 años en extrañas circunstancias

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?