Andreina Fiallo encendió rumores tras compartir llamativo mensaje, ¿qué dijo sobre Fredy Guarín?

Andreina Fiallovolvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una fotografía que desató comentarios relacionados con Fredy Guarín, en medio de los rumores de una posible reconciliación entre ambos.

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¿Qué mensaje compartió Andreina Fiallo y por qué relacionaron a Fredy Guarín?

A través de sus redes sociales, Andreina Fiallo publicó una imagen tipo selfie en la que dejó ver el look que llevaba puesto durante el día.

En la fotografía aparece luciendo un saco negro y un pantalón del mismo color, combinados con unos tacones amarillos.

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Sin embargo, más allá del vestuario, lo que realmente terminó llamando la atención de sus seguidores fue el mensaje que se acompañó la publicación: “El negro va con todo”.

La imagen de Andreina Fiallo que desató comentarios sobre Fredy Guarín

Aunque la publicación estaba relacionada con la ropa que llevaba puesta y hacía parte de una colaboración, varios usuarios en redes sociales no tardaron en relacionar el mensaje con los recientes rumores sobre una supuesta reconciliación con Fredy Guarín.

Algunos usuarios escribieron frases como: “¿Cuál negro?” y mencionaron a Fredy Guarín, mientras otros comentaron: “Empezando por su negrito precioso” o “Me encanta verte con el negro”.

Las reacciones se deben a los rumores que han circulado recientemente sobre ambos, especialmente después de varias interacciones en redes sociales.

¿Cómo surgieron los rumores de reconciliación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín?

Los comentarios sobre una posible reconciliación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín comenzaron luego de que varios usuarios notaran mensajes entre ambos en algunas publicaciones compartidas en redes sociales.

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Estas señales fueron interpretadas por muchos seguidores como un posible acercamiento entre la empresaria y el exjugador, quienes estuvieron separados durante varios años.

La imagen de Andreina Fiallo que desató comentarios sobre Fredy Guarín

Como se conoce públicamente, la relación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín terminó hace casi una década. Después de la separación, ambos continuaron con sus vidas sentimentales por separado.

En el caso de Andreina Fiallo, posteriormente sostuvo una relación con otro futbolista y fruto de esa historia nació uno de sus hijos. Mientras tanto, Fredy Guarín tuvo su relación con Sara Uribe y tiempo después también se le conocieron otras parejas.