La recta final de La casa de los famosos Colombia, sigue generando tensiones no solo entre los seguidores del programa, también ha causado estragos entre algunas amistades que se consolidaron al interior del reality de convivencia, especialmente entre el team que se conformó en algún momento por Alexa Torrex, Tebi Bernal y Alejandro Estrada.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su ingreso como Jefa de campaña a La casa de los famosos Colombia?

Y es que, a raíz de la decisión que tomó Alexa de ser ella la jefa de campaña de Alejandro, se ha generado una fuerte tensión entre los tres participantes, ya que Tebi se mostró en completo desacuerdo con el hecho de que eligiera a su compañero y no a él.

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En medio de la discordia que este tema ha provocado al interior de la casa, la joven cucuteña sostuvo una conversación con Sofía Jaramillo, jefa de campaña de Bernal, con quien se desahogó para expresarle su sentir frente a lo que viene sucediendo en la competencia, pues para ella es injustificable la actitud que Tebi tomó con ella.

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"Yo la verdad no hubiera venido de jefe de campaña de ninguno porque siento que los dos se están j0diendo el juego, eso es lo que a mí me preocupa y me estresa y no quería, y más bien lo que estamos haciendo con esta discusión entre los dos, es darle fuerza a otras personas", señaló Torrex.

Alexa Torrex se desahogó con Sofía tras actitud de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

¿Alexa Torrex se arrepintió de ser la jefa de campaña de Alejandro Estrada?

Frente a las palabras de su excompañera, Sofía no dudó en tranquilizarla insistiéndole en que, no piense en eso y en que las cosas pasarán como tengan que pasar.

Sin embargo, la influencer conocida como 'El torbellino morado', fue honestar al responder que no está dispuesta a arriesgar ni la amistad que tiene con Estrada y mucho menos el amor que siente por Tebi.

"Yo ya terminé le juego y yo los comprendo, los entiendo, pero yo si tengo la capacidad de separar mis sentimientos y el juego", agregó.

Alexa Torrex se mostró arrepentida de volver a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Finalmente Jaramillo, qusio hacerle entender a Alexa que Tebi está actuando desde el ego, sin embargo, la joven replicó diciendo que ella no tiene la culpa, pues solo podía elegir a uno y no es justo que ahora sea tratada como traicionera.