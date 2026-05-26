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Eidevin sorprendió al enviar indirecta a Alejandro Estrada, mientras mostraba apoyo a Juanda Caribe

Eidevin intensificó la rivalidad entre los finalistas de La casa de los famosos, Alejandro Estrada y Juanda Caribe.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin le lanza indirecta a Alejandro Estrada.
Eidevin le lanza indirecta a Alejandro Estrada en la recta final de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Eidevin López sorprendió con un particular video en apoyo a Juanda Caribe con indirecta para Alejandro Estrada incluida.

Alejandro Estrada está en la final.
Alejandro Estrada está en la final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo mostró su apoyo Eidevin a Juanda Caribe en la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Por medio de sus historias de Instagram, el exparticipante montó un clip generado con inteligencia artificial en el que aparece junto a Juanda Caribe saliendo del mar vestidos como tiburones, mientras espantan a unos zorros que se encuentran en la orilla.

La publicación rápidamente se viralizó y generó comentarios divididos entre los fandoms que no han dejado de votar por su favorito y por el famoso que quieren ver como gran ganador de La casa de los famosos Colombia 3.

Los internautas interpretaron el mensaje como una indirecta dirigida al fandom de Alejandro Estrada, dejando de lado a los seguidores de Tebi y Valentino Lázaro.

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Para muchos, la acción de Eidevin dejó entrever que la lucha por el título está marcada por una rivalidad directa contra el cucuteño.

Los fandoms de Juanda Caribe celebraron el gesto de Eidevin como una muestra de respaldo en un momento crucial, mientras que los de Alejandro Estrada lo tomaron como una provocación.

La publicación también puso en evidencia la fuerza de las comunidades digitales que rodean a cada participante.

Los comentarios, memes y debates se multiplicaron en cuestión de horas, demostrando que la competencia no solo se vive dentro de la casa, sino también en las redes sociales, donde cada acción puede inclinar la balanza de la opinión pública.

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¿Cuándo es el debate de los finalistas en La casa de los famosos Colombia 3?

Este 27 de mayo se llevará a cabo el debate final de los participantes junto a sus jefes de campaña, un espacio que promete ser decisivo para consolidar apoyos y estrategias.

Dos días después, el viernes 29, se conocerá al escogido por el público, quien será el encargado de apagar las luces de la casa y llevarse los 400 millones de pesos.

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