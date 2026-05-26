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La Liendra habló de las dificultades que ha enfrentado en la grabación de su documental sobre los hipopótamos

La Liendra enfrentó percances en la grabación de su documental, pero mantiene firme su propósito de mostrar la realidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra reveló las dificultades que ha vivido grabando el documental.
La Liendra reveló las dificultades que ha vivido grabando el documental de los hipopótamos en Colombia. (Foto de La Liendra: Canal RCN) (Foto de los mamíferos: Freepik)

La Liendra sorprendió al revelar las dificultades que ha enfrentado en la grabación de su documental sobre los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia.

La Liendra estrenará su documental sobre los hipopótamos de Pablo Escobar.
La Liendra estrenará su documental sobre los hipopótamos de Pablo Escobar. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dificultades ha tenido La Liendra en la grabación de su documental sobre los hipopótamos en Colombia?

El influenciador ya lleva varios días adentrado en los ríos y cuencas hídricas donde viven estos mamíferos, colocando en riesgo su integridad física.

El creador de contenido mostró en sus redes sociales que no ha podido encontrar a los hipopótamos que viven en libertad, a pesar de recorrer el río Magdalena por más de tres horas.

Además, su dron cayó al agua, lo que significó una pérdida importante para el proyecto por el material audiovisual.

A pesar de los percances, La Liendra ha continuado con las grabaciones y ha realizado entrevistas con personas que han sido directamente afectadas por esta problemática.

Su iniciativa ha desatado una ola de reacciones entre los internautas, quienes han debatido sobre la pertinencia de abordar un tema tan delicado.

El influenciador confirmó que el documental saldrá este viernes y que su objetivo es generar conciencia y abrir un debate sobre las especies invasoras en el país.

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El creador de contenido relató que la búsqueda de los hipopótamos en su hábitat natural ha sido más compleja de lo que imaginaba.

Las largas jornadas en el río, la falta de resultados inmediatos y los accidentes técnicos han puesto a prueba su paciencia y determinación.

Además, La Liendra reconoció que exponerse en territorios donde habitan estos animales implica un riesgo físico considerable.

Los hipopótamos son conocidos por su agresividad y por los ataques que han protagonizado en distintas zonas del país.

Sin embargo, el influenciador insistió en que su intención es mostrar la realidad de esta problemática y dar voz a las comunidades que conviven con la presencia de estos mamíferos.

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¿Por qué es tan controversial el tema de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia?

El proyecto audiovisual pretende abrir un espacio de reflexión sobre el impacto ambiental y social que han tenido los hipopótamos en Colombia.

La reproducción descontrolada de la especie ha modificado ecosistemas completos y ha generado tensiones entre autoridades y defensores de animales.

Mientras algunos sectores proponen un exterminio controlado, otros insisten en buscar alternativas que eviten el sacrificio.

La Liendra aseguró que su documental no busca imponer una postura, sino mostrar las distintas perspectivas para que la audiencia saque sus propias conclusiones.

Con este trabajo, espera aportar a la conversación nacional y visibilizar un tema que sigue siendo motivo de controversia.

El estreno está previsto para este viernes y promete ser uno de los contenidos más comentados en redes sociales, no solo por el riesgo asumido por el influenciador, sino también por la sensibilidad del tema.

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