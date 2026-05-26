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Lina Tejeiro reveló el extraño antojo que tiene tras confirmar su embarazo: ¿de qué se trata?

Lina Tejeiro se mostró emocionada de poder compartir con sus seguidores lo mucho que disfruta de este alimento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia.
Lina Tejeiro mostró el curioso antojo que tiene. Foto | Canal RCN.

El embarazo de Lina Tejeiro, no solo sigue generando interés entre los internautas, pues también continúa apoderándose de la conversación, pues desde que hizo el anuncio oficial, se ha mostrado emocionada de poder compartir detalles de cómo ha vivido esta experiencia.

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¿Cuál es el curioso antojo que Lina Tejeiro reveló sobre su embarazo? Esto contó

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, sorprendió una vez más al relatar que, a lo largo de todo este proceso, se ha encontrado con muchos mitos, dejando ver que, pese a lo que mucha gente le dice, ella conoce muy bien su embarazo.

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Además, de referirse a los mitos, Tejeiro no dudó en comentar cuáles han sido esos antojos raros que ha tenido en esta nueva etapa de su vida.

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"Otro antojo que he tenido y que todavía lo tengo, es ácidos, limón con sal, mango biche con limón y sal, manzana verde con limón y sal, uvas verdes con limón y sal, gomitas ácidas, todo lo que sea ácido", fueron las palabras de la actriz.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su embarazo?

Así mismo, la empresaria e influencer, compartió una segunda historia en la que presumió lo mucho que disfruta de comer naranja pero no precisamente en su forma natural, pues en cambio, prefiere comerse los trozos de fruta completamente congelados.

Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia.
Lina Tejeiro reveló curioso antojo durante su embarazo. Foto | Canal RCN.

En la grabación, la actriz se mostró bastante feliz de poder compartir este detalle, pero también de vivir este momento tan especial en su vida, pues tal y como lo mencionó durante durante el anuncio, es una experiencia que no quería perderse.

¿Qué antojos ha tenido Lina Tejeiro durante su embarazo?

Cabe señalar que, la noticia sobre la llegada de su primer hijo, fue confirmada por ella misma en redes sociales, espacio en el que por medio de un emotivo video dio a conocer que ahora estaba a la espera de su bebé.

Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia.
Lina Tejeiro mostró el curioso antojo que tiene. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores de la empresaria continúan expectantes por conocer más detalles de su nuevo rol como mamá, pero no solo eso, también por lo que será su participación en MasterChef Celebrity.

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