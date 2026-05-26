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Yuli Ruiz reveló la verdadera razón por la que apoya a Alejandro Estrada en la final

La exparticipante del reality explicó las razones por las que decidió respaldar a su expareja en la recta final de la competencia

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yuli Ruiz explicó por qué decidió apoyar a Alejandro Estrada en La casa de los famosos
Yuli Ruiz explicó por qué decidió apoyar a Alejandro Estrada en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

Yuli Ruiz decidió romper el silencio sobre una de las decisiones que más ha dado de qué hablar entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia: su apoyo público a Alejandro Estrada en la recta final de la competencia.

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La exparticipante del reality utilizó sus redes sociales para explicar por qué decidió respaldar a su expareja dentro del programa, especialmente después de toda la polémica y los momentos tensos que protagonizaron durante la temporada.

¿Por qué Yuli Ruiz está apoyando a Alejandro Estrada?

A través de varios mensajes y publicaciones, Yuli explicó que Alejandro fue una de las pocas personas con las que realmente logró crear un vínculo genuino dentro de la casa.

La influencer aseguró que actualmente no guarda rencor y decidió apoyar a quien considera que tuvo una conexión importante con ella durante el reality.

Yuli Ruiz reveló la verdadera razón por la que apoya a Alejandro Estrada
Yuli Ruiz reveló la verdadera razón por la que apoya a Alejandro Estrada (Foto Canal RCN)

Además, aclaró que con otros finalistas nunca logró tener la misma cercanía.

Sobre Juanda Caribe, comentó que nunca construyeron una amistad fuerte dentro de la competencia. Mientras que con Valentino confesó que vivió varios momentos incómodos.

En cuanto a Tebi Bernal, aseguró que ambos tienen maneras muy diferentes de pensar y actuar.

Yuli también aprovechó para responder a las críticas de quienes cuestionaron su cambio de postura luego de salir del reality.

La exparticipante explicó que mientras estuvo encerrada, sus redes sociales eran manejadas por su equipo de trabajo y que ahora es ella quien toma personalmente las decisiones y opiniones que comparte públicamente.

“Recuerden que mientras yo estaba encerrada muchas decisiones las tomaba mi equipo [...] Sigo siendo la misma mujer, no me arrepiento de mis decisiones, pero tampoco vivo con rencor”, escribió.

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¿Cuándo será la final de La casa de los famosos Colombia?

La gran final del reality se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo, cuando uno de los cuatro finalistas se convierta en el ganador de los 400 millones de pesos.

Los finalistas son Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino, quienes ahora cuentan con diferentes jefes de campaña apoyándolos desde afuera de la competencia.

Yuli Ruiz sorprendió al explicar su decisión de apoyar a Alejandro Estrada
Yuli Ruiz sorprendió al explicar su decisión de apoyar a Alejandro Estrada (Foto Canal RCN)
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