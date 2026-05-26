Beba confesó que está más enamorada de su esposo tras su convivencia en La casa de los famosos

Beba se sinceró sobre la experiencia de convivir con su esposo en La casa de los famosos Colombia 3.

Beba convivió con su esposo Andrés Gómez durante una semana en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Beba sobre su matrimonio luego de su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3?

La barranquillera explicó que muchos de los comportamientos con su pareja se debieron a que quería proteger la relación y porque no estaba segura si ese era el nivel de exposición que deseaba para su matrimonio.

Sin embargo, reconoció que esta vivencia le sirvió para reafirmar sus sentimientos y que hoy se siente más enamorada de Andrés Gómez, luego de que él demostrara de muchas formas que estará a su lado sin importar lo que pase.

Para Beba, el encierro fue un reto emocional. Explicó que la desconexión de estar aislada por tantos meses amplifica cada pensamiento y emoción, generando momentos de duda y reflexión.

Según ella, los roles dentro de la relación se invirtieron: antes era la más afectuosa y quien tomaba la iniciativa, pero ahora es Andrés quien asumió ese papel, algo que le pareció extraño al inicio, aunque terminó fortaleciendo su matrimonio.

La exparticipante dejó claro que Andrés comprende lo que ella siente y que eso es suficiente para ambos, pues no desean prestar atención a los comentarios que circulan en redes sociales.

Para la deportista, lo vivido dentro del reality fue una prueba de resistencia emocional y de confianza mutua.

La convivencia bajo presión, las discusiones y las dinámicas del concurso se convirtieron en un espejo que les permitió reafirmar la solidez de su unión.

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¿Por qué Beba no fue la jefa de campaña de Valentino Lázaro en la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Aunque algunos espectadores, e incluso Valentino Lázaro, esperaban que Beba asumiera el rol de jefa de campaña en la recta final, esto no fue posible.

Tras su eliminación, la barranquillera debe cumplir con compromisos mediáticos, lo que le impide participar directamente en la estrategia de votos de su amigo.

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Ante la ausencia de Beba, Nicolás Arrieta tomó el reto de convertirse en jefe de campaña de Valentino Lázaro.

Su misión será ayudarlo a ganar votos y prepararse para el gran debate programado para el miércoles 27 de mayo.

Esta decisión marca un giro en la dinámica del concurso, pues cada finalista cuenta ahora con un respaldo estratégico que puede definir si se ganan el premio o no.