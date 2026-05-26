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Juanda Caribe consoló a Alexa Torrex tras su incómodo momento con Tebi Bernal

Juanda Caribe y Alexa Torrex generaron sorpresas en La casa de los famosos Colombia con su buena relación a días de la final.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex habló de Tebi Bernal y terminó siendo consolada por Juanda Caribe
Juanda Caribe y Alexa Torrex habrían dejado atrás sus diferencias. (Foto/ Canal RCN)

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y como finalistas están Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Tebi Bernal.

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Durante la gala del lunes 25 de mayo, ingresaron a la competencia sus respectivos jefes de campaña, que son Nicolás Arrieta, Sofía Jaramillo, Mariana Zapata y Alexa Torrex, quien llegó a generar emociones en la casa.

Precisamente, Tebi Bernal le dijo que “sentía celos” porque ella había aceptado ser la jefe de Alejo y no de él, por lo que ella se defendió, diciendo que no fue fácil para ella tomar la decisión, pero desde un inicio ha estado con el actor.

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Esta conversación generó que Alexa y el deportista tuvieran una discusión sobre su relación, porque él dijo que sentía raro con la presencia de ella en la competencia, por lo que la cantante reaccionó llorando por lo sucedido.

¿Por qué Juanda caribe consoló a Alexa Torrex?

Luego de que Alexa Torrex tuviera una incomoda conversación con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, fue a llorar con Alejandro Estrada al decirle lo que pasó y dijo que no quería llorar para no hacer quedar mal al deportista.

Juanda Caribe y Alexa Torrex habrían dejado atrás sus diferencias
Juanda Caribe y Alexa Torrex sorprendieron con amistoso momento. (Foto/ Canal RCN)

Después de esto, la cantante fue a hablar con la cámara en el baño y dijo que solo el público y ella entendían lo que estaba pasando, por lo que Tebi no iba a comprender y reiteró que para ella no fue fácil elegir entre él y su amigo.

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Ahí, entró Juanda Caribe y fue bastante cariñoso con ella al darle un pico en la frente, por lo que los televidentes lo tomaron como un consuelo de que notaran que a al cantante le había afectado su conversación con Bernal.

¿Alexa Torrex y Juanda Caribe hicieron una tregua?

Juanda Caribe y Alexa Torrex sorprendieron con amistoso momento
Alexa Torrex habló de Tebi Bernal y terminó siendo consolada por Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Sin duda, el pico en la frente significó una señal bonita y amistosa entre los famosos, por lo que la cantante se descargó al confesarle a Juanda lo mencionado anteriormente, que, para ella no fue fácil tomar partido.

Así mismo, ella le preguntó al humorista cómo se encontraba y él le respondió que bien, por lo que sostuvieron una conversación sana, con la que demostraron que las diferencias que había entre los dos ya se superaron.

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