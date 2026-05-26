Beba confesó detalles de su relación con Andrés Gómez tras La casa de los famosos: "hemos trabajado"

Beba, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se refirió a la visita de su Andrés Gómez en el reality. La exparticipante contó cómo vivió emocionalmente ese reencuentro su pareja.

¿Qué dijo Beba sobre su relación en La casa de los famosos Colombia?

Beba decidió hablar públicamente sobre la relación con su esposo Andrés luego de las reacciones que surgieron en redes sociales tras su visita a La casa de los famosos Colombia.

Tras evidenciar varias interacciones, algunos televidentes comentaron que la creadora de contenido se mostró distante y, en ocasiones, seria durante el encuentro.

Por esta razón, Beba decidió compartir su punto de vista. La creadora de contenido afirmó que su estadía en el reality afectó distintos aspectos de su vida. La participante aseguró que hubo una “desconexión emocional” durante los cuatro meses en los que permaneció aislada.

Beba habló sobre su relación tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Así mismo contó que, antes de recibir la visita de Andrés, llevaba varias semanas sintiéndose ansiosa y agotada emocionalmente. Por eso, aseguró que el encuentro terminó generándole más pensamientos sobre la exposición pública de su matrimonio.

También afirmó que intentó manejar la situación pensando en proteger la relación, aunque reconoció que quizá no tomó las mejores decisiones en algunos momentos. Aun así, dejó claro que continúa sintiendo amor y admiración por su esposo.

"Quise manejarlo de la mejor manera porque sé que él estaba haciendo un esfuerzo gigante y eso lo admiro muchísimo y, de verdad, lo valoro con todo mi corazón", dijo.

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¿Por qué Beba se mostró distante con Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Durante su explicación, Beba aseguró que el encierro y el contexto del programa cambiaron muchas dinámicas personales. La influencer comentó que estar durante 127 días dentro de otra realidad terminó afectando la manera en que expresaba sus emociones.

Además, explicó que Andrés hizo un esfuerzo importante para acompañarla y apoyarla durante el proceso. Incluso destacó que vio en él cambios positivos relacionados con la comunicación y las demostraciones de afecto dentro de la relación.

Según contó, ambos han trabajado durante años en fortalecer su matrimonio y aprender cuáles son sus lenguajes del amor. De hecho, reveló que anteriormente era ella quien pedía más muestras de cariño y cercanía.

Beba señaló que la situación terminó siendo extraña para ambos, ya que sentían que los papeles dentro de la relación se habían invertido durante su paso por el reality.

"Andrés me dijo: yo siento que se invirtieron los papeles. Para mí es muy extraño verlo así", dijo.

Sus mensaje llamó la atención de los internautas quienes siguen de cerca cada uno de los que suceden dentro y fuera del reality, en especial porque este 29 de mayo, a las 8:00 p.m, se llevará a cabo la gran final.

Los televidentes podrán verla por la señal de Canal RCN y su aplicación oficial.