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Sara Uribe habría revelado cuál sería su finalista favorito de La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe llamó la atención de sus fans tras compartir contenido de un finalista de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Uribe habría revelado a cuál sería su finalista favorito
Sara Uribe compartió un video de Alejandro Estrada / (Fotos del Canal RCN)

Las publicaciones de Sara Uribe en redes sociales despertaron conversación entre seguidores de La casa de los famosos Colombia, quienes continúan atentos a la recta final del reality.

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¿Cuándo será la final de La casa de los famosos Colombia?

La final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, a las 8:00 p.m por la señal en vivo del Canal RCN y mediante su aplicación oficial.

La expectativa alrededor del cierre de temporada ha aumentado en redes sociales, donde los seguidores del programa debaten sobre quién podría convertirse en el ganador de esta edición.

Actualmente, los participantes que continúan en competencia son Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, quienes buscan obtener el premio de 400 millones de pesos colombianos.

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos Colombia?
Finalistas de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Durante la gala final también se conocerá cuál de los famosos logró reunir mayor respaldo por parte de los televidentes a lo largo de la temporada.

Las votaciones ya se encuentran disponibles y los seguidores de La casa de los famosos Colombia ya comenzaron a apoyar a sus finalistas favoritos de cara a la gran final del reality.

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¿A qué participante de La casa de los famosos Colombia apoyaría Sara Uribe?

Las campañas en redes sociales han tomado fuerza entre los finalistas y sus seguidores, quienes buscan reunir la mayor cantidad de votos posibles en esta etapa definitiva de la competencia.

A través de sus historias y publicaciones en Instagram, Sara Uribe generó comentarios luego de compartir un video relacionado con Alejandro Estrada, uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

En el clip aparece el actor realizando varias actividades de su rutina diaria mientras el video avanza rápidamente. El objetivo principal de la grabación sería invitar a los seguidores a votar por él durante la final del programa.

Aunque Uribe no confirmó directamente que apoye al participante, el hecho de repostear el contenido en sus redes llevó a varios internautas a interpretar que estaría respaldando a Alejandro Estrada en esta etapa definitiva del reality.

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