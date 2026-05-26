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Violeta Bergonzi soltó pulla contra excompañero de MasterChef: "no le volvería hablar"

Violeta Bergonzi no se quedó con nada y, fiel a su estilo, no dudó en revelar que hubiese preferido que este excompañero no llegara a la final.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi y Valentina Taguado en La casa de los famosos Colombia.
Violeta Bergonzi sorprendió con declaraciones sobre MasterChef. Foto | Canal RCN.

Violeta Bergonzi, quien obtuvo el título de MasterChef Celebrity 2025, recientemente capturó la atención en redes sociales al lanzar sorpresivas afirmaciones sobre lo que fue su participación en el reality de cocina del Canal RCN.

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¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre con quién no quisiera volver a hablar de MasterChef Celebrity?

En medio de una dinámica que la reconocida presentadora hizo durante su paso por el programa 'Los 40 Colombia', se mostró abierta a responder todo tipo de preguntas de su vida personal, pero también de lo que fue su participación en MasterChef y también de su corto, pero sustancioso paso por La casa de los famosos Colombia.

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Una de las preguntas que capturó la atención de los internautas estuvo relacionada con sus excompañeros de competencia en el reality de cocina, pues según lo dio a conocer en este espacio, con la persona con la que no se volvería a hablar sería Diego Alexander Gómez, mejor conocido como Pichingo.

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Tanto así, que, segundos después, la exparticipante y ganadora del programa respondió a una siguiente pregunta en la que aseguró que, si pudiese devolver el tiempo, ella habría impedido que el trovador llegara tan lejos en la competencia.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre La casa de los famosos Colombia?

Otro de los interrogantes que la presentadora no dudó en responder, tuvo que ver con su visita express a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, dejando claro que, nunca sería parte de un formato tan exigente como lo es este reality.

Violeta Bergonzi y Valentina Taguado en La casa de los famosos Colombia.
Violeta Bergonzi lanzó mensaje sobre La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En contraparte, sí afirmó que, de darse la oportunidad de participar nuevamente en MasterChef Celebrity, lo harían sin pensarlo, dejando ver con esta respuesta que fue una experiencia inolvidable.

Cabe recordar que, Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterhChef en su décima temporada, esto luego de que llegara a la final junto Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Violeta Bergonzi y Valentina Taguado en La casa de los famosos Colombia.
Violeta Bergonzi reveló a quién no volvería a hablarle de MasterChef. Foto | Canal RCN.

Por otro lado, es importante mencionar que, Violeta estuvo en La casa de los famosos Colombia como invitada VIP durante un día, allí, la también empresaria no dudó en aprovechar la oportunidad para lanzar una que otra pullita a algunos de los participantes.

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