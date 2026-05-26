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La emotiva reacción de Luis Díaz tras ser convocado a su primer Mundial con Colombia

Luis Díaz compartió un emotivo mensaje tras su primera convocatoria con Colombia a un Mundial: "Lo soñé desde muy pequeño".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La emotiva reacción de Luis Díaz tras su convocatoria al Mundial
Luis Díaz jugará su primer Mundial con Colombia. (Fotos AFP)

¡El Mundial se acerca! Quedan pocas semanas para ver por el Canal RCN el primer partido de la Copa del Mundo 2026 y de la Selección Colombia. Desde ya la emoción va en aumento en hinchas y jugadores.

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Luis Díaz jugará su primera Copa del Mundo con la Selección Colombia

El pasado 25 de mayo, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026.

El anuncio generó una ola de reacciones entre los futbolistas convocados, quienes compartieron su alegría y emoción por cumplir el sueño de disputar la máxima cita del fútbol.

Uno de ellos fue Luis Díaz, quien conmovió a sus seguidores con un sentido mensaje en redes sociales tras recibir la convocatoria para su primer Mundial de fútbol.

Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial.

Luis Díaz y Gera Ponce emocionaron al presentar a su bebé recién nacido
Luis Díaz jugará su primer Mundial con Colombia. (Foto Luis Acosta / AFP)

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¿Cómo reaccionó Luis Díaz a su primera convocatoria a un Mundial?

El atacante guajiro celebró la noticia recordando sus orígenes y el camino que recorrió para alcanzar uno de los mayores objetivos de su carrera deportiva.

En su publicación, Díaz expresó el profundo orgullo que siente por representar a Colombia en una Copa del Mundo, una meta que aseguró haber perseguido desde muy pequeño.

No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad.

El futbolista también aprovechó para enviar un mensaje de compromiso a la afición colombiana, asegurando que dejará todo en la cancha durante el torneo.

Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros.

El jugador del Bayern Múnich les aseguró a los hinchas colombianos que dejará su corazón y cuerpo en la cancha, porque sabía que por los colores de Colombia tenía que dejar el alma hasta el último minuto.

De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto.


Las palabras del delantero rápidamente se viralizaron entre los aficionados, quienes celebraron el logro de uno de los referentes de la Selección Colombia y destacaron la humildad y gratitud que ha demostrado a lo largo de su carrera.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia debutará en la Copa del Mundo 2026 el próximo 17 de junio contra Uzbekistán, después se enfrentará el 23 de junio a República Democrática del Congo y terminará el 27 de junio contra la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.

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