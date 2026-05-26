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Francisco Bolívar reapareció en redes tras preocupación por su estado: “gracias sinceras”

El actor volvió a publicar en sus redes sociales luego de la preocupación que generaron sus recientes videos y el mensaje de apoyo compartido por Fabián Ríos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Francisco Bolívar reapareció en redes tras preocupación por su estado y dejó mensaje a sus seguidores
Francisco Bolívar reapareció en redes tras preocupación por su estado y dejó mensaje a sus seguidores (Foto Sofia Toscano / Colprensa)

Francisco Bolívar volvió a aparecer en redes sociales luego de generar preocupación entre sus seguidores por una serie de extraños videos y por el mensaje que compartió Fabián Ríos pidiendo oraciones por él.

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Durante los últimos días, fanáticos del actor se mostraron preocupados por su ausencia pública y por rumores relacionados con un difícil momento personal que estaría atravesando.

Ahora, Francisco Bolívar decidió romper el silencio con una nueva publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

¿Qué compartió Francisco Bolívar tras reaparecer en redes?

El actor publicó un video recordando una de sus escenas en Sin senos sí hay paraíso, producción en la que ganó gran reconocimiento interpretando al personaje de “Jotica”.

En el clip se observa a su personaje viviendo por primera vez la experiencia de subirse a un avión, mientras muestra nerviosismo e inexperiencia en este medio de transporte.

Sin embargo, más allá del video, lo que más llamó la atención fue el mensaje que Francisco escribió junto a la publicación.

“Lo que ha habido es una Organización Natural Y Ferpecta. En Función De Un Contexto, Calmémononos TodXs”, escribió el actor citando a su personaje.

Además, agregó un mensaje de agradecimiento dirigido a las personas que le han enviado apoyo en medio de la preocupación que surgió alrededor de su estado.

“Gracias Sinceras Y Eternas Por Infinitas Risas. LXS AMO. SAU ISNAH. Salud, paz, amor y felicidad infinita para todXs”, añadió.

Los comentarios no dudaron en mandarle mensajes de apoyo y amor, expresando que lo acompañan en todo momento.

Francisco Bolívar rompió el silencio tras rumores sobre su salud y reapareció en redes
Francisco Bolívar rompió el silencio tras rumores sobre su salud y reapareció en redes (Foto Sofia Toscano / Colprensa)

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¿Qué le habría pasado a Francisco Bolívar?

Según información revelada recientemente, el actor estaría atravesando una compleja situación relacionada con su salud mental.

El medio aseguró que Francisco Bolívar habría enfrentado varios momentos difíciles desde 2019, especialmente tras una ruptura sentimental que habría afectado fuertemente su estabilidad emocional.

Asimismo, también se habla de posibles problemas económicos que habrían influido en su alejamiento de las redes sociales y de la actuación durante los últimos meses.

Incluso, algunos reportes indican que el actor habría sido reemplazado en el proyecto con el personaje que lo hizo famoso como “Jotica”.

Francisco Bolívar generó preocupación por crisis de salud mental
Francisco Bolívar generó preocupación por crisis de salud mental (Foto freepik)
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