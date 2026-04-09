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Johanna Fadul reaccionó sin filtros a sanción de Eidevin y Alejandro Estrada: se fue con toda

Eidevin y Alejandro Estrada protagonizaron polémico enfrentamiento en La casa de los famosos y su futuro pende de un hilo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Johanna Fadul opinó sobre castigo a Eidevin y Alejandro Estrada
Johanna Fadul opinó sobre castigo a Eidevin y Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

El pasado miércoles 8 de abril, la tensión se apoderó de La casa de los famosos Colombia luego de que una actividad propuesta por El Jefe terminara en un enfrentamiento físico entre Eidevin y Alejandro Estrada. Tras lo ocurrido, la máxima autoridad anunció una sanción y abrió votaciones para que los colombianos decidieran su futuro dentro de la competencia. En medio de la polémica, Johanna Fadul se unió a la conversación y reveló su opinión al respecto.

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¿Qué pasó entre Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Todo inició durante una actividad en la que los participantes debían hacer críticas directas entre ellos mientras se encontraban sentados en circulo. Este, al parecer, fue el momento perfecto para que saliera a relucir el tema de los alimentos que había sido un conflicto en las últimas semanas afectando directamente a Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

La tensión sigue creciendo en La casa de los famosos Colombia luego del fuerte enfrentamiento entre dos de sus participantes, una situación que no solo marcó un punto crítico en la convivencia, sino que ahora pone en riesgo su permanencia dentro de la competencia. Tras el altercado, El Jefe tomó una decisión contundente: dejar en manos del público el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin López. ¿Qué decisión tomó El Jefe tras el enfrentamiento? Luego de que la discusión entre ambos escalara hasta el contacto físico, El Jefe intervino de inmediato y llamó a los implicados al confesionario. Posteriormente, se anunció que sería la audiencia quien definiría las consecuencias. Las votaciones fueron habilitadas desde el 8 de abril y estarán disponibles hasta el 9 de abril a las 9:00 p.m. Durante ese tiempo, el público podrá elegir entre cuatro opciones: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o la salida definitiva de los dos. Esta decisión generó expectativa tanto dentro como fuera de la casa, ya que el resultado podría cambiar por completo el rumbo del reality. ¿Cómo reaccionaron ante la posibilidad de ser expulsados? Durante la gala, los presentadores dieron la palabra a ambos participantes para que se dirigieran al público y expusieran sus razones para continuar en el programa. Antes de sus intervenciones, se les pidió mantener el respeto y no cruzar nuevamente los límites. Alejandro Estrada fue el primero en hablar. El actor agradeció la oportunidad de estar en la competencia y reconoció que ahora todo depende del público. Aseguró que su intención es seguir aportando al programa desde el entretenimiento, destacando que ha cumplido con las dinámicas del juego. También dejó claro que, aunque acepta las reglas, tiene un límite frente a las provocaciones, y que, de continuar, seguirá comprometido con el formato. Por su parte, Eidevin López adoptó un tono más conciliador. El participante ofreció disculpas tanto al público como a El Jefe por lo ocurrido, reconociendo que fue un momento en el que perdió la calma. Afirmó que desea continuar en la competencia, dando lo mejor de sí y manteniendo una actitud más controlada. Además, reiteró sus disculpas por el incidente. Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin tras enfrentar posible expulsión en La casa de los famosos Colombia
Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin tras enfrentar posible expulsión en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Ante estas palabras, Eidevin respondió que desde que él tomó la cocina fue la participante quien decidió no recibir la comida. Así mismo, recalcó que si él estaba cocinando era porque Estrada había abandonado la cocina tras una discusión, dejando sus labores en el olvido.

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Sin embargo, esta discusión no solo se quedó en palabras, ya que en medio de la tensión Eidevin decidió invadir el espacio personal de Alejandro al tocar su rostro, provocando que este lo empujara.

Tras este incidente, El Jefe se pronunció durante la gala para informar a los participantes que no podrían participar en la nominación. Sin embargo, esto no fue todo, y anunció que su futuro dentro de la competencia quedaba en manos del público.

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Entre las opciones que los televidentes podrán elegir se encuentran: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia. Las votaciones estarán disponibles hasta este jueves 9 de abril a las 9:00 pm

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul al enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin?

Poco después de que se anunciara esta medida por parte de El Jefe, Johanna Fadul se pronunció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, dejando clara su postura frente a esta delicada situación.

Alejandro Estrada y Eidevin protagonizaron tenso enfrentamiento.
Alejandro Estrada y Eidevin protagonizaron tenso enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La actriz, quien fue expulsada de la competencia por El Jefe, mencionó que tanto Eidevin como Alejandro Estrada merecían ser expulsados de la competencia teniendo en cuenta que el contacto físico estaba prohibido por contrato.

"Yo diría que expulsen tanto a Alejandro como a Eidevin, porque por contrato no nos podemos tocar y ahí hubo un contacto físico, y no positivamente, sino negativa; intentando y buscando la agresión, entonces que los echen a los dos", mencionó.

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