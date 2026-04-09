Johanna Fadul reaccionó sin filtros a sanción de Eidevin y Alejandro Estrada: se fue con toda

El pasado miércoles 8 de abril, la tensión se apoderó de La casa de los famosos Colombia luego de que una actividad propuesta por El Jefe terminara en un enfrentamiento físico entre Eidevin y Alejandro Estrada. Tras lo ocurrido, la máxima autoridad anunció una sanción y abrió votaciones para que los colombianos decidieran su futuro dentro de la competencia. En medio de la polémica, Johanna Fadul se unió a la conversación y reveló su opinión al respecto.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Eidevin y Alejandro son llamados al confesionario tras fuerte conflicto en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

¿Qué pasó entre Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Todo inició durante una actividad en la que los participantes debían hacer críticas directas entre ellos mientras se encontraban sentados en circulo. Este, al parecer, fue el momento perfecto para que saliera a relucir el tema de los alimentos que había sido un conflicto en las últimas semanas afectando directamente a Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin tras enfrentar posible expulsión en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Ante estas palabras, Eidevin respondió que desde que él tomó la cocina fue la participante quien decidió no recibir la comida. Así mismo, recalcó que si él estaba cocinando era porque Estrada había abandonado la cocina tras una discusión, dejando sus labores en el olvido.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe impone drásticas consecuencias tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿cuál será?

Sin embargo, esta discusión no solo se quedó en palabras, ya que en medio de la tensión Eidevin decidió invadir el espacio personal de Alejandro al tocar su rostro, provocando que este lo empujara.

Tras este incidente, El Jefe se pronunció durante la gala para informar a los participantes que no podrían participar en la nominación. Sin embargo, esto no fue todo, y anunció que su futuro dentro de la competencia quedaba en manos del público.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia es acusado de robar una gran suma de dinero: esta es la denuncia

Entre las opciones que los televidentes podrán elegir se encuentran: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia. Las votaciones estarán disponibles hasta este jueves 9 de abril a las 9:00 pm

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul al enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin?

Poco después de que se anunciara esta medida por parte de El Jefe, Johanna Fadul se pronunció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, dejando clara su postura frente a esta delicada situación.

Alejandro Estrada y Eidevin protagonizaron tenso enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La actriz, quien fue expulsada de la competencia por El Jefe, mencionó que tanto Eidevin como Alejandro Estrada merecían ser expulsados de la competencia teniendo en cuenta que el contacto físico estaba prohibido por contrato.