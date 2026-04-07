Cris Valencia es acusado de robar una gran suma de dinero: esta es la denuncia

El reconocido cantante emergente Cris Valencia enfrenta una grave acusación por el presunto robo de una millonaria suma de dinero por parte de un joven con el que trabajó anteriormente. La denuncia salió a la luz y ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Por qué Cris Valencia es acusado de presunto robo millonario?

En redes sociales se viralizó un video en el que un joven acusa al cantante colombiano Cris Valencia de presuntamente robarle once millones de pesos. Según explicó, el artista lo contactó para ayudarle a recuperar su cuenta oficial de Instagram, que ya contaba con una alta cantidad de seguidores, y el acuerdo se habría cerrado por esa suma.

Señalan a Cris Valencia de quedarse con fuerte suma de dinero. (Foto Freepik).

El joven aseguró que, aunque normalmente trabaja con un adelanto del 50 %, en esta ocasión aceptó no hacerlo por petición del cantante, quien ya tenía reconocimiento en redes y comenzaba a ganar fuerza en su carrera musical.

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Tras cuatro días de trabajo, logró recuperar la cuenta y entregó el acceso completo. Sin embargo, al momento de solicitar el pago, afirma que el artista se negó, argumentando que un amigo habría sido quien recuperó la cuenta.

“Me dijo: parce, es que tengo un problema. Lo que pasa es que a mí me está diciendo un amigo que él fue el que me la recuperó... El caso es que nunca quiso pagar”, relató.

Pese al inconveniente, el joven mencionó que no quiso eliminar la cuenta de Cris Valencia al no recibir el pago debido a que eso representaba perder más dinero, ya que estos procesos no se realizan de manera gratuita viniendo de terceros.

¿Cómo reaccionó Cris Valencia tras ser acusado de millonario robo?

Pese a la magnitud de las acusaciones en redes sociales por el presunto robo de once millones de pesos, Cris Valencia no se ha pronunciado. El joven artista se ha mantenido al margen de la polémica y alejado de sus plataformas digitales.

Mientras tanto, internautas han llenado sus últimas publicaciones con mensajes relacionados con la situación, en los que le exigen responder por la supuesta deuda antes de continuar con su carrera musical: “mano pague la recuperada de cuenta”, “viejo pague la recuperada de cuenta”, “pague los 11 millones, cejón”, “pague primero y luego canta papi”.