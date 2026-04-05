Este domingo 5 de abril de 2026 se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia, en la que el público tomó la decisión final tras una semana marcada por diferentes tensiones dentro de la competencia.

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Luego de la votación del público, Marilyn Patiño se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos teniendo una gran diferencia con Alejandro Estrada quien obtuvo el mayor porcentaje.

¿Cuál era la placa de nominación de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala se dieron a conocer los porcentajes parciales al público, en los que se evidenciaban diferencias entre los participantes.

La placa de nominados estuvo conformada por Tebi Bernal, Mariana Zapata, Juancho Arango, Alejandro Estrada, Eidevin y Marilyn Patiño, quien además contaba con un candado.

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En el desarrollo de la semana, Alejandro Estrada fue nominado por la casa junto a Alexa. Sin embargo, Teni obtuvo el poder de salvación y decidió no utilizarlo en sí mismo, sino sacar a Alexa de la placa.

Por su parte, Valentino a través del poder tras una de las llamadas, lo que influyó en su decisión de sacar a Beba de la placa. Beba había quedado inicialmente en riesgo tras la decisión de la líder Karola.

Así reaccionó Marilyn Patiño tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En el caso de Marilyn Patiño, su nominación se dio luego de contestar una de las llamadas del teléfono, aunque más adelante Karola obtuvo un beneficio adicional que le permitió asignarle un candado, asegurando su permanencia en la placa hasta la eliminación.

¿Cuáles fueron los porcentajes de la votación en La casa de los famosos Colombia?

La gala estuvo precedida por un posicionamiento en el que se presentaron varios intercambios entre los participantes. Posteriormente, se revelaron los resultados de la votación del público.

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Alejandro Estrada obtuvo el 33.53% de los votos, seguido por Tebi con el 22.47%. Eidevin alcanzó el 19.79%, mientras que Mariana Zapata registró el 14.32%. Juancho Arango obtuvo el 5.14% y, finalmente, Marilyn Patiño quedó con el 4.76%, lo que definió su salida de la competencia.

Así reaccionó Marilyn Patiño tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El primero en ingresar fue Tebi, seguido de Alejo, Mariana Zapata, Juancho. Tras conocerse el resultado, Marilyn Patiño se despidió del programa agradeciendo a todos y dejó nominado a Alejandro Estrada.