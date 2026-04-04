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¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

La tendencia de las frutas infieles se tomó TikTok: así puedes crear la foto viral paso a paso y sorprender en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok
Las frutas infieles que se tomaron TiKTok: así puedes crear tu foto. (Foto izquierda: Generada con IA | Foto derecha: Freepik)

Una nueva tendencia se ha apoderado de TikTok: las frutas infieles, un fenómeno que ya cautivó a millones de usuarios y desató una ola de fotos virales en redes. Si quieres sumarte a este divertido trend, aquí te contamos cómo crear la tuya paso a paso con ayuda de la inteligencia artificial.

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¿Qué son las frutas infieles de TikTok?

En las últimas semanas, TikTok se ha llenado de historias protagonizadas por frutas creadas con inteligencia artificial, que han captado la atención de millones de usuarios por los divertidos dramas que se desarrollan en cada video.

Todo comenzó con relatos virales de bananos que “se casan” con fresas, pero terminan siendo infieles con otras frutas e incluso verduras, como pepinos, berenjenas o tomates. Estas curiosas historias no han parado de multiplicarse y ya acumulan millones de reproducciones en la plataforma.

A partir de esta tendencia, muchos usuarios empezaron a compartir fotos rodeados de estas peculiares frutas, convirtiéndolo en un nuevo trend al que tú también te puedes sumar fácilmente.

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¿Cómo crear una foto con las frutas infieles de TikTok usando inteligencia artificial?

Sumarte a esta tendencia es muy fácil. Lo primero que debes hacer es escoger una foto tuya con la mejor calidad posible, ya sea una selfie o una imagen frente al espejo.

Cuando la tengas lista, solo debes dirigirte a una herramienta de inteligencia artificial como Google Gemini o ChatGPT y cargarla allí.

Después de subirla, el siguiente paso es escribir un prompt detallado en el que expliques cómo quieres que se vea la imagen final.

Por ejemplo, puedes pedir: "Toma esta foto y agrega alrededor de la persona unas frutas humanizadas, con estilo llamativo, poses divertidas, vestidos cortos y maquillaje, siguiendo la estética viral de TikTok".

Las frutas infieles que se tomaron TiKTok
Usando inteligencia artificial puedes hacer tu foto junto a las frutas infieles de TikTok. (Foto: Generada con IA)

Una vez lo envíes, solo tendrás que esperar unos minutos mientras la IA genera la imagen. Si el resultado no te convence, puedes ajustar el prompt con nuevos lineamientos y detalles.

La clave está en ser muy específico con lo que quieres lograr, para que la foto quede lo más cercana posible a la tendencia viral.

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¿Quién creó a las frutas infieles de TikTok?

Por ahora, se desconoce quién inició esta tendencia. Sin embargo, lo que sí está claro es que cada vez son más los usuarios que comparten historias protagonizadas por estas frutas creadas con inteligencia artificial, convirtiéndolas en un fenómeno viral dentro de TikTok.

Lo que más llama la atención son las tramas que se desarrollan en cada video, pues muchas veces reflejan situaciones de la vida real y, en otras, sorprenden con desenlaces inesperados que mantienen a la audiencia pendiente de cada nueva publicación.

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