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Así nació “Quiero a mi País”, el proyecto que busca reunir a los colombianos a través de la música

Conoce la historia detrás de “Quiero a mi País”, una canción inspirada en la unión y la esperanza de la Fundación Amor por Medellín.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
“Quiero a mi País”, la canción de la Fundación Amor por Medellín
“Quiero a mi País”: así nació el proyecto que busca unir a los colombianos. (Foto: Freepik)

La Fundación Amor por Medellín,Antioquia y Colombia presentó “Quiero a mi País”, una iniciativa musical que busca reunir a los colombianos alrededor de un mensaje de unión, esperanza y participación ciudadana.

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¿Cómo nació la canción “Quiero a mi País” de la Fundación Amor por Medellín?

El lanzamiento se realiza en el marco de los 46 años de trabajo de la organización y retoma un legado que años atrás estuvo ligado a campañas ciudadanas enfocadas en fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso con la sociedad.

El proyecto surge de la mano de la directora de la Fundación, Didier Vélez, y de María Teresa Fernández, quienes decidieron impulsar una nueva versión de un mensaje que durante años estuvo presente en diferentes iniciativas de ciudad.

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La propuesta busca conectar a personas de distintas regiones del país a través de la música y destacar elementos que forman parte de la identidad colombiana.

“Quiero a mi País”, la canción de la Fundación Amor por Medellín
“Quiero a mi País”: así nació el proyecto que busca unir a los colombianos. (Foto: Freepik)

La iniciativa tiene sus raíces en el trabajo desarrollado por Michel Arnau, recordado por liderar campañas ciudadanas que promovían valores como la convivencia, la empatía y el trabajo conjunto.

Entre esos proyectos se destacó “Quiero a Medellín”, una canción que acompañó diferentes acciones enfocadas en fortalecer el vínculo de los ciudadanos con su entorno.

¿Qué busca transmitir “Quiero a mi País” de la Fundación Amor por Medellín?

Ahora, ese mensaje vuelve a tomar fuerza con una propuesta dirigida a todo el país. María Teresa Fernández decidió continuar con ese legado y trabajar junto a la Fundación Amor por Medellín para llevar la iniciativa a una nueva etapa.

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La canción fue reescrita por el reconocido cantante Lucas Arnau y contó con la producción musical de José Gaviria. La letra busca transmitir mensajes relacionados con la reconciliación, el respeto por las diferencias y la construcción colectiva.

El proyecto reúne referencias a la diversidad cultural, los paisajes, las tradiciones y diferentes aspectos que forman parte de la identidad nacional.

“Quiero a mi País”, la canción de la Fundación Amor por Medellín
“Quiero a mi País”: así nació el proyecto que busca unir a los colombianos. (Foto: Freepik)

Uno de los elementos que llamó la atención fue el uso de inteligencia artificial para representar distintas expresiones que reflejan la pluralidad del país.

La propuesta busca que personas de diferentes regiones puedan verse identificadas con el mensaje de la canción.

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