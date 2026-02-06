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Blessd y Aida Victoria Merlano se reconcilian y hacen VIDEO juntos; así reaccionó Westcol

Blessd y Aida Victoria Merlano causaron revuelo en redes sociales y la reacción de Westcol no se hizo esperar.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd, Aida Victoria Merlano y Westcol dan de qué hablar
Blessd, Aida Victoria Merlano y Westcol causan revuelo/AFP: Rodrigo Varela/Canal RCN/Tommaso Boddi

El cantante Blessdsorprendió a sus millones de fanáticos al revelar el adelanto de su siguiente videoclip con la influenciadora Aida Victoria Merlano, con quien tenía una rivalidad tiempo atrás.

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¿Por qué Blessd y Aida Victoria Merlano no se llevaban bien?

La creadora de contenido era novia del streamer Westcol, mejor amigo de Blessd, y en cuyo momento ellos no lograron entablar una buena relación, pues para la barranquillera el artista no era una buena influencia para el joven y para el cantante ella estaba "loca", según confesaron en su momento.

blessd con aida victoria merlano en videoclip

"Blessd no es ejemplo de nada", fue una de las frases que lanzó la influenciadora sobre el artista que se volvió viral y que él tomó como estrategia de marketing.

Ahora en su canción "EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO", que estrenará el próximo 19 de junio 2026, la protagonista del video musical es Aida Victoria Merlano, causando revuelo entre millones de fanáticos que conocían su enemistad.

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¿Blessd y Aida Victoria Merlano juntos?

El paisa compartió un video en el que se ve a los dos en una mansión actuando como si fueran pareja y ella no le gustara nada de lo que él hace para complacerla.

Además, aparece el hijo de la influenciadora, fruto de su pasada relación con Juan David Tejada, conocido como 'el agropecuario'.

"Gracias por sumarme a tu proyecto… Desde el 2024 y sólo pagarme hasta ahora. Abrazo enorme!", escribió la influenciadora entre risas.

Sin embargo, la reacción que más llamó la atención entre los internautas fue la del streamer Westcol, quien no tardó en comentar al respecto.

aida victoria merlano reacciona a video de blessd con aida merlano

"Háblame mi gusano", agregó, haciendo referencia a quienes coquetean con las exparejas de sus amigos.

Tras la publicación, miles de seguidores han reaccionado asombrados, pues nunca pensaron ver dicha colaboración, mientras que otros los elogiaron por ser los maestros del marketing y dejar sus diferencias en el pasado.

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Por ahora, sus fieles admiradores están a la expectativa del lanzamiento de la canción, que desde ya se espera que sea un éxito global.

Cabe destacar que, aunque algunos han intentado formar un shippeo entre ellos, Aida Victoria Merlano ha reiterado que ella se encuentra soltera y sin ganas de ningún compromiso, mientras que Blessd está esperando su primer bebé con la influenciadora Manuela QM.

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