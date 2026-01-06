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Morat cantará en el partido de la Selección Colombia vs. Costa Rica

Una de las bandas bogotanas más reconocidas dará un show en el partido amistoso de Colombia y Costa Rica en el Estadio el Campín

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Morat se presentará en un partido de Colombia
Morat cantará en el partido amistoso de Colombia Vs. Costa Rica (Fotos de Colprensa y AFP/Ethan Miller)

En Colombia ya se siente el ambiente de alegría previo al mundial de fútbol de la FIFA 2026. Es por ello que Morat será la banda que se presentará en el partido amistoso de la Selección Colombia Vs. Costa Rica.

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¿Cuándo empieza el Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de La FIFA empieza el 11 de junio del 2026 con el partido de inauguración en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Este gran evento deportivo se llevará a cabo en 3 países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Colombia hace parte del grupo K del torneo, el cual también está compuesto por Portugal y Uzbekistán. El primer partido que disputará la tricolor en el mundial será contra Uzbekistán el 16 de junio en Ciudad de México.

Primer partido de la tricolor en el mundial de la FIFA 2026
El primer partido que disputará la Selección Colombia en el mundial 2026 será contra Uzbekistán (Foto de AFP/Chandan Khanna)

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¿Cuál será el partido de Colombia en el que va a cantar Morat?

Previo al inicio de la Copa del mundo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) programó un encuentro amistoso contra la Selección de Costa Rica, el cual se diputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 01 de junio. Ese partido, denominado “La Recta Final” será el último que jugará la tricolor antes del gran torneo internacional.

La FCF sorprendió al público al anunciar que Morat será la banda encargada de realizar la apertura al encuentro

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¿Por qué la FCF eligió a Morat para cantar en la apertura del partido?

La banda bogotana Morat es reconocida por ser una de las más exitosas del pop latino gracias a sus ritmos que mezclan pop, flok y acústicos. La agrupación fue formada en el 2011 cuando sus integrantes Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas decidieron emprender su camino artístico creando una de las bandas más importantes actualmente.

Morat estuvo en el Coachella 2026
Morat es una de las bandas de pop latino más reconocidas en el mundo (Foto de AFP/Amy Sussman)

Tras 15 años de trayectoria, la agrupación ha logrado tener varios reconocimientos y actuaciones importantes en la industria. Su más reciente participación fue en uno de los eventos musicales más importantes del mundo: El Coachella. Allí, lograron destacar gracias a su amplia variedad de canciones y su impecable repertorio, que incluye canciones como: “Besos en Guerra”, “Como Te Atreves”, “No Se Va”, “Cuando nadie ve”, entre muchas otras.

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