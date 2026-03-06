Así comenzó Beba la celebración de su cumpleaños y este detalle llamó la atención, ¿y su esposo?

Beba de la Cruz está celebrando su cumpleaños y compartió varios momentos de cómo inició esta fecha especial a través de sus redes sociales.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien continúa en Bogotá tras la final del reality, publicó algunas imágenes y videos que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

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¿Cómo celebró Beba su cumpleaños en Bogotá?

Beba causó sensación al mostrarse en una imagen junto a un postre propio de la celebración mientras revelaba la edad que cumplió este año.

La creadora de contenido acompañó la imagen con el mensaje: “28 velitas hoy”, junto a varios emojis de celebración y un pastel.

Así festeja Beba su cumpleaños, pero un detalle sobre Andrés Gómez da de qué hablar. (Foto: Canal RCN)

Esta imagen llega justo después de la final de La casa de los famosos Colombia, en la que los finalistas han estado en gira de medios revelando detalles de lo fue la experiencia.

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En otra de sus historias de Instagram, Beba compartió un video en el que aparece abrazada junto a Valentino Lázaro y en la que se observa que ambos se encontraban en un restaurante iniciando la celebración.

Valentino Lázaro fiel a su estilo compartió el video, pero llamó la atención al confesar que eran las 10 de la mañana y que todavía se encontraba en pijama.

Más adelante, también se conoció otro video en el que le cantaban cumpleaños. El video fue también fue publicado por Valentino en sus redes sociales en la que se alcanza a notar la presencia de otra persona en la celebración.

Así festeja Beba su cumpleaños, pero un detalle sobre Andrés Gómez da de qué hablar. (Foto: Canal RCN)

Según lo que ha compartido la propia Beba, sería la madre de la exparticipante quien la acompañó durante la final de La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué las publicaciones de Beba causaron revuelo?

Tras las publicaciones de la creadora de contenido, los seguidores notaron un detalles que llamó la atención y avivó las especulaciones sobre su relación con Andrés Gómez debido a las publicaciones realizadas en sus redes sociales.

Horas antes, el esposo de la exparticipante de La casa de los famosos compartió un mensaje relacionado con el amor que despertó los rumores sobre su relación pues no se realizó ninguna publicación relacionada con el cumpleaños de Beba.