Alexa Torrex se reencuentra con Tebi Bernal tras dejarlo de seguir y le dedica canción

La influenciadora Alexa Torrex sorprendió a sus millones de fanáticos al mostrarse de nuevo junto al modelo Tebi Bernal luego de haberlo dejado de seguir en sus redes sociales.

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¿Por qué Alexa Torrex dejó de seguir a Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia?

El paisa fue sorprendido por la cucuteña en medio de una transmisión en vivo, donde se dio cuenta que Alexa Torrex lo había dejado de seguir en su cuenta de Instagram.

Según detalló el famoso la llamó para preguntarle por qué había tomado esa decisión y esta la destacó que le daría su espacio luego de que él señalara que no sabía si tendría algo con ella afuera del reality.

Recordemos que, los famosos sostuvieron un leve romance en La casa de los famosos Colombia, el cual no dejaron fluir del todo porque Tebi Bernal siempre puso un freno asegurando que no quería afectar a su expareja que estaba afuera viendo todo y por respeto a ella prefería esperar.

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¿Cómo fue el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal tras haberlo dejado de seguir?

La influenciadora decidió reencontrarse con el modelo paisa y grabar contenido juntos para los seguidores que les gusta tanto verlos unidos.

A través de sus redes sociales compartió un video en el que se mostró dedicándole una de sus canciones, en la que le reitera lo enamorada que está de él.

"No sé qué tiene usted que de sus labiecitos yo tengo sed, aunque sea prohibido lo ajeno, aunque no debo", le canta.

Él reacciona asombrado y simplemente se ríe.

"Esta canción también fue profética", agregó Alexa Torrex en la descripción de la publicación.

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Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de elogios y destacaron lo bien que se ven juntos, mientras que otros no tardaron en señalar que hasta en videos se nota que Tebi Bernal no quiere nada con ella, tildándola una vez más de "migajera".

Además, otros mencionaron el cambio de look de Alexa, quien decidió quitarse las extensiones y empezar un procedimiento en su cabello para recuperar su pelo natural.