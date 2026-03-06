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Reconocido actor colombiano se quebró al hablar de su ruptura: con dolorosas palabras se pronunció

Confesión de reconocido actor colombiano ha sido tendencia al hablar de su difícil ruptura con la voz entrecortada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido actor colombiano se quebró al hablar de su ruptura: con dolorosas palabras se pronunció
¿Quién es el reconocido actor colombiano que habló de su ruptura? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de un reconocido actor colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al abrir su corazón con sus seguidores por el doloroso momento por el que enfrentó a nivel emocional a causa de una ruptura.

Así también, la confesión que hizo el actor ha desatado una gran variedad de opiniones en las redes sociales, pues, a pesar de atravesar por un doloroso momento en medio de la ruptura que tuvo con su expareja, aún conserva el deseo de casarse.

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¿Quién es el reconocido actor que atravesó por una dolorosa ruptura?

El reconocido actor que se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales es Mario Espitia quien captó la atención mediática al ser entrevistado en el pódcast de ‘Los hombres si lloran’ de Juan Pablo Raba.

Reconocido actor colombiano se quebró al hablar de su ruptura: con dolorosas palabras se pronunció
Esto dijo Mario Espitia sobre su ruptura. | Foto: Canal RCN

En el pódcast, Mario Espitia abrió su corazón al revelar el complicado momento por el que atravesó hace un periodo de tiempo al tener una ruptura, pues, expresó las siguientes palabras:

“Terminé una relación porque desafortunadamente ella no quería tener hijos y terminamos desde el amor. Y yo tengo 42 años y digo: ¿será que a esta edad seré un buen papá? Igual, sueltas la parte social, te replanteas si serás un buen padre, un buen esposo”, expresó Mario Espitia.

En medio de la confesión que hizo Mario reveló que a pesar de terminar una exrelación, aún tiene el anhelo de ser padre, pues, espera poder construir un buen futuro, en especial, cuando llegue el momento en que tenga hijos.

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¿Cuál es el sueño que tiene el actor Mario Espitia sobre su fututo a pesar de tener una ruptura?

Durante la entrevista que tuvo el actor Mario Espitia, el actor reveló que uno de los sueños más importantes que tiene en su camino se trata sobre ser padre, casarse y tener una familia, detallando las siguientes palabras:

Reconocido actor colombiano se quebró al hablar de su ruptura: con dolorosas palabras se pronunció
Este es el sueño que tiene Mario Espitia. | Foto: Canal RCN

“Yo te hablo hoy y abro mi corazón contigo, esto no lo hago con nadie. Yo sueño con casarme y sueño con tener hijos”, añadió Mario Espitia.

Cabe destacar que Mario Espitia ha generado una gran variedad de opiniones en las últimas semanas al demostrar su gran participación en la producción ‘Las de siempre’, del Canal RCN.

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