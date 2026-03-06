Juanda Caribe presumió los regalos que recibió por parte del ‘Team blue’

Juanda Caribe compartió con sus seguidores los regalos y detalles que recibió del ‘Team blue’, grupo de fans que surgió tras su cercanía con Mariana Zapata durante su paso por La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido mostró algunos de los obsequios en redes sociales y agradeció el apoyo que ha recibido después de la final del reality.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

¿Qué regalos recibió Juanda Caribe por parte del ‘Team blue’?

Una vez finalizó los compromisos adquiridos tras la gran final de La casa de los famosos Colombia, que dejó como ganador al actor Alejandro Estrada, el finalista barranquillero Juanda Caribe regresó a su ciudad natal para reencontrarse con su familia, amigos y seguidores.

Los detalles de los regalos que recibió Juanda Caribe tras la final de LCDLF. (Foto Canal RCN).

Al llegar a su hogar, el creador de contenido se encontró con una serie de obsequios enviados por sus diferentes fandoms, entre ellos el icónico ‘Team blue’, que surgió en la recta final de la competencia tras su unión con Mariana Zapata.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

En las imágenes compartidas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar una torta decorada en color azul junto a dos figuras que lo representaban a él y a su llamativo personaje, Mamá Dora. También recibió rosas del mismo color, un desayuno sorpresa y un sombrero vueltiao.

Además, recibió varias cartas en las que sus seguidores destacaron algunas de sus cualidades y le expresaron el cariño que sienten por él.

Artículos relacionados Influencers Tebi confirmó si oficializó su relación con Alexa Torrex tras su ruptura con Alejandra Salguero

"Para alguien especial y con mucha luz, que este desayuno sea un pequeño detalle para alegrarte el día y recordarte lo valioso que eres. Disfrútalo mucho, con cariño y buena vibra", decía uno de los mensajes.

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a los regalos que recibió tras La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe no ocultó su emoción al descubrir los regalos que le enviaron sus seguidores tras su paso por La casa de los famosos Colombia. Tras compartir varios de los detalles que recibió al regresar a Barranquilla, Juanda Caribe agradeció las muestras de cariño que le hicieron llegar luego de convertirse en uno de los finalistas del reality.

¿Qué le regalaron a Juanda Caribe? El ‘Team blue’ tuvo un especial gesto. (Foto Canal RCN).

El joven influenciador manifestó que no sentía que mereciera tanto, pero agradeció por todo el cariño que estaba recibiendo tras vivir esta experiencia que, sin duda alguna, terminó cambiando su vida.