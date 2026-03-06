Juanda Caribe presumió los regalos que recibió por parte del ‘Team blue’
Juanda Caribe presumió los regalos que recibió del ‘Team blue’, grupo de seguidores surgido tras su unión con Mariana Zapata.
Juanda Caribe compartió con sus seguidores los regalos y detalles que recibió del ‘Team blue’, grupo de fans que surgió tras su cercanía con Mariana Zapata durante su paso por La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido mostró algunos de los obsequios en redes sociales y agradeció el apoyo que ha recibido después de la final del reality.
¿Qué regalos recibió Juanda Caribe por parte del ‘Team blue’?
Una vez finalizó los compromisos adquiridos tras la gran final de La casa de los famosos Colombia, que dejó como ganador al actor Alejandro Estrada, el finalista barranquillero Juanda Caribe regresó a su ciudad natal para reencontrarse con su familia, amigos y seguidores.
Al llegar a su hogar, el creador de contenido se encontró con una serie de obsequios enviados por sus diferentes fandoms, entre ellos el icónico ‘Team blue’, que surgió en la recta final de la competencia tras su unión con Mariana Zapata.
En las imágenes compartidas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar una torta decorada en color azul junto a dos figuras que lo representaban a él y a su llamativo personaje, Mamá Dora. También recibió rosas del mismo color, un desayuno sorpresa y un sombrero vueltiao.
Además, recibió varias cartas en las que sus seguidores destacaron algunas de sus cualidades y le expresaron el cariño que sienten por él.
"Para alguien especial y con mucha luz, que este desayuno sea un pequeño detalle para alegrarte el día y recordarte lo valioso que eres. Disfrútalo mucho, con cariño y buena vibra", decía uno de los mensajes.
¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a los regalos que recibió tras La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe no ocultó su emoción al descubrir los regalos que le enviaron sus seguidores tras su paso por La casa de los famosos Colombia. Tras compartir varios de los detalles que recibió al regresar a Barranquilla, Juanda Caribe agradeció las muestras de cariño que le hicieron llegar luego de convertirse en uno de los finalistas del reality.
El joven influenciador manifestó que no sentía que mereciera tanto, pero agradeció por todo el cariño que estaba recibiendo tras vivir esta experiencia que, sin duda alguna, terminó cambiando su vida.
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“No merezco tanto, mi mancha azul”, mencionó.