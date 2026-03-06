Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanda Caribe presumió los regalos que recibió por parte del ‘Team blue’

Juanda Caribe presumió los regalos que recibió del ‘Team blue’, grupo de seguidores surgido tras su unión con Mariana Zapata.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe mostró los regalos que le envió el ‘Team blue’
Juanda Caribe mostró los regalos que le envió el ‘Team blue’. (Foto Canal RCN).

Juanda Caribe compartió con sus seguidores los regalos y detalles que recibió del ‘Team blue’, grupo de fans que surgió tras su cercanía con Mariana Zapata durante su paso por La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido mostró algunos de los obsequios en redes sociales y agradeció el apoyo que ha recibido después de la final del reality.

Artículos relacionados

¿Qué regalos recibió Juanda Caribe por parte del ‘Team blue’?

Una vez finalizó los compromisos adquiridos tras la gran final de La casa de los famosos Colombia, que dejó como ganador al actor Alejandro Estrada, el finalista barranquillero Juanda Caribe regresó a su ciudad natal para reencontrarse con su familia, amigos y seguidores.

Los detalles de los regalos que recibió Juanda Caribe tras la final de LCDLF
Los detalles de los regalos que recibió Juanda Caribe tras la final de LCDLF. (Foto Canal RCN).

Al llegar a su hogar, el creador de contenido se encontró con una serie de obsequios enviados por sus diferentes fandoms, entre ellos el icónico ‘Team blue’, que surgió en la recta final de la competencia tras su unión con Mariana Zapata.

Artículos relacionados

En las imágenes compartidas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar una torta decorada en color azul junto a dos figuras que lo representaban a él y a su llamativo personaje, Mamá Dora. También recibió rosas del mismo color, un desayuno sorpresa y un sombrero vueltiao.

Además, recibió varias cartas en las que sus seguidores destacaron algunas de sus cualidades y le expresaron el cariño que sienten por él.

Artículos relacionados

"Para alguien especial y con mucha luz, que este desayuno sea un pequeño detalle para alegrarte el día y recordarte lo valioso que eres. Disfrútalo mucho, con cariño y buena vibra", decía uno de los mensajes.

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a los regalos que recibió tras La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe no ocultó su emoción al descubrir los regalos que le enviaron sus seguidores tras su paso por La casa de los famosos Colombia. Tras compartir varios de los detalles que recibió al regresar a Barranquilla, Juanda Caribe agradeció las muestras de cariño que le hicieron llegar luego de convertirse en uno de los finalistas del reality.

¿Qué le regalaron a Juanda Caribe? El ‘Team blue’ tuvo un especial gesto
¿Qué le regalaron a Juanda Caribe? El ‘Team blue’ tuvo un especial gesto. (Foto Canal RCN).

El joven influenciador manifestó que no sentía que mereciera tanto, pero agradeció por todo el cariño que estaba recibiendo tras vivir esta experiencia que, sin duda alguna, terminó cambiando su vida.

“No merezco tanto, mi mancha azul”, mencionó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera en su embarazo Talento internacional

Isabella Ladera presumió con cautivadoras fotos sus últimos días de embarazo

La modelo Isabella Ladera mostró cómo se ve en sus últimas semanas de gestación de su segundo bebé.

Viralizan video de Sheila: su respuesta sobre si Juanda Caribe fue infiel Juanda Caribe

Viralizan video de Sheila respondiendo si considera infiel a Juanda Caribe

Reviven video de Sheila en el que habla sobre una posible infidelidad de Juanda Caribe, su ahora expareja.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torrex se reencuentra con Tebi Bernal tras dejarlo de seguir y le dedica canción

Alexa Torrex se volvió a ver con Tebi Bernal y lo sorprendió al dedicarle una de sus canciones.

Lo más superlike

Sueroterapia: qué es y para qué sirve el tratamiento intravenoso que recibió Greeicy Salud

¿Qué es la sueroterapia y para qué sirve? El tratamiento que recibió Greeicy y despertó curiosidad

La sueroterapia ha ganado popularidad por sus aplicaciones en hidratación, recuperación física y administración de nutrientes bajo supervisión médica.

Juanda Caribe regresó a Barranquilla y un momento con Mariana Zapata se hizo viral Juanda Caribe

Juanda Caribe compartió especial momento con Mariana Zapata tras su llegada a Barranquilla | VIDEO

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho Talento internacional

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, así se confirmó la noticia

“Quiero a mi País”, la canción de la Fundación Amor por Medellín Talento nacional

Así nació “Quiero a mi País”, el proyecto que busca reunir a los colombianos a través de la música

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”