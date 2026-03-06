Reconocida influencer confirmó la muerte de su hija de 3 años: "tu último día conmigo"

Una triste noticia ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales luego de que una reconocida creadora de contenido anunciara el fallecimiento de su hija de apenas tres años.

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La noticia fue compartida por la propia influencer, quien utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

Desde entonces, cientos de personas han enviado mensajes de apoyo y solidaridad ante la inesperada pérdida de la menor.

Con desgarrador mensaje, influencer confirmó el fallecimiento de su pequeña hija (Foto freepik)

¿Quién es la influencer que perdió a su hija?

Se trata de Guillersis Claudio, conocida en redes sociales por su nombre artístico La Negra del Swing.

La creadora de contenido fue quien confirmó públicamente el fallecimiento de su hija Amanda mediante varias publicaciones en Instagram.

Además de compartir la noticia, también publicó información relacionada con la velación de la pequeña, fruto de su relación con su pareja, Manny Maldonado.

En medio del dolor, la influencer publicó varias fotografías junto a su hija, algunas de ellas acompañadas de mensajes que reflejan el difícil proceso que enfrenta tras la pérdida.

Una de las publicaciones que más conmovió a sus seguidores fue una imagen acompañada por la frase:

“Mami, tu último día conmigo”.

Posteriormente, La Negra del Swing compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que le han expresado su apoyo durante estos días.

La influencer explicó que aún no se siente con fuerzas para responder los mensajes que ha recibido, pero aseguró que espera hacerlo más adelante cuando pueda afrontar la situación con mayor tranquilidad. También expresó que confía en encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante.

“Gracias a todos por sus mensajes. Ahora no puedo leerles pero muy pronto mi ángel me dará la fuerza”, escribió

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¿Cuál fue la causa de muerte de Amanda?

Hasta el momento, la familia no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las circunstancias del fallecimiento de la menor.

Sin embargo, algunos medios internacionales han señalado que la muerte de Amanda estaría relacionada con un presunto accidente ocurrido en una piscina.

No obstante, esta información no ha sido confirmada públicamente por sus familiares ni por personas cercanas a la influencer.

Por ahora, la familia continúa viviendo el duelo en privado mientras recibe el acompañamiento y las muestras de cariño de miles de seguidores que han expresado su solidaridad a través de redes sociales.