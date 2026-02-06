En las últimas horas, una reconocida creadora de contenido digital se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo de las redes sociales, sino que también, por anunciarles a sus seguidores que está atravesando por un doloroso momento tras el fallecimiento de su bebé.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas tras la confesión que hizo la influenciadora mediante sus redes sociales al ver que está enfrentando un complicado momento a nivel emocional junto a su bebé tras la muerte de uno de sus bebés.

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¿Quién es la reconocida influenciadora que anunció el fallecimiento de su bebé?

En las últimas horas, el nombre de la reconocida creadora de contenido digital quien se ha dado a conocer como Jess Fit, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser experta en los temas de nutrición y deporte, sino que también, por confesar que ha estado atravesando por un doloroso momento al ver que hace pocas semanas dio a luz de dos bebés, pero uno de ellos falleció.

La influenciadora Jess Fit anunció el fallecimiento de su bebé. | Foto. Freepik

Hace varios meses, la influenciadora compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 44 mil seguidores que estaba atravesando por un importante momento al ver que confirmó su embarazo.

En otra de las publicaciones que compartió Jess anunció que estaba a la espera de dos bebés, un niño y una niña. Sin embargo, la influenciadora compartió en su última publicación que, aunque nació uno de los dos bebés que esperaba, uno de ellos falleció.

¿Cuál fue el doloroso mensaje que dejó la influenciadora tras anunciarse el fallecimiento de su bebé?

La noticia en la que Jess Fit anunció el fallecimiento de uno de sus bebés, aprovechó la oportunidad para anunciarlo mediante un comunicado en el que recordó junto a su pareja, quien también, es influenciador llamado Jonathan Bueno, y expresó las siguientes palabras:

¿Cómo anunció la influenciadora Jess Fit el fallecimiento de su bebé? | Foto: Freepik

“Para siempre nuestro Enzo, hay vacíos que jamás podrán llenarse, y el tuyo será uno de ellos. Llegaste a nuestras vidas para cambiarlas para siempre. Nos enseñaste el verdadero significado del amor, de la esperanza y de la lucha. El día que naciste también fue uno de los días más dolorosos e importantes de nuestra vida. Pudimos abrazarte, besarte, tenerte sobre mi pecho y despedirnos”, agregó la pareja en la descripción de la publicación.

Así también, muchos internautas han generado diversos comentarios en la publicación, enviándoles sentidos mensajes de apoyo a la pareja tras la dolorosa pérdida que enfrentaron recientemente.