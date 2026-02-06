Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido"

Se confirmó el doloroso fallecimiento del bebé de reconocida influenciadora tras fotos que sacó a la luz en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido"
¿Quién es la influenciadora que compartió el fallecimiento de su bebé? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una reconocida creadora de contenido digital se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo de las redes sociales, sino que también, por anunciarles a sus seguidores que está atravesando por un doloroso momento tras el fallecimiento de su bebé.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas tras la confesión que hizo la influenciadora mediante sus redes sociales al ver que está enfrentando un complicado momento a nivel emocional junto a su bebé tras la muerte de uno de sus bebés.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida influenciadora que anunció el fallecimiento de su bebé?

En las últimas horas, el nombre de la reconocida creadora de contenido digital quien se ha dado a conocer como Jess Fit, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser experta en los temas de nutrición y deporte, sino que también, por confesar que ha estado atravesando por un doloroso momento al ver que hace pocas semanas dio a luz de dos bebés, pero uno de ellos falleció.

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido"
La influenciadora Jess Fit anunció el fallecimiento de su bebé. | Foto. Freepik

Hace varios meses, la influenciadora compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 44 mil seguidores que estaba atravesando por un importante momento al ver que confirmó su embarazo.

En otra de las publicaciones que compartió Jess anunció que estaba a la espera de dos bebés, un niño y una niña. Sin embargo, la influenciadora compartió en su última publicación que, aunque nació uno de los dos bebés que esperaba, uno de ellos falleció.

¿Cuál fue el doloroso mensaje que dejó la influenciadora tras anunciarse el fallecimiento de su bebé?

La noticia en la que Jess Fit anunció el fallecimiento de uno de sus bebés, aprovechó la oportunidad para anunciarlo mediante un comunicado en el que recordó junto a su pareja, quien también, es influenciador llamado Jonathan Bueno, y expresó las siguientes palabras:

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido"
¿Cómo anunció la influenciadora Jess Fit el fallecimiento de su bebé? | Foto: Freepik

“Para siempre nuestro Enzo, hay vacíos que jamás podrán llenarse, y el tuyo será uno de ellos. Llegaste a nuestras vidas para cambiarlas para siempre. Nos enseñaste el verdadero significado del amor, de la esperanza y de la lucha. El día que naciste también fue uno de los días más dolorosos e importantes de nuestra vida. Pudimos abrazarte, besarte, tenerte sobre mi pecho y despedirnos”, agregó la pareja en la descripción de la publicación.

Así también, muchos internautas han generado diversos comentarios en la publicación, enviándoles sentidos mensajes de apoyo a la pareja tras la dolorosa pérdida que enfrentaron recientemente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién? Talento internacional

¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién?

Las redes sociales se visten de luto tras confirmarse la dolorosa muerte de reconocida celebridad de manera inesperada.

Video de mujer rezando por Nate Jacobs causa furor entre seguidores de Euphoria Viral

Mujer se hace viral por hacer una oración por la muerte de Nate Jacobs, personaje de Euphoria

Conoce todos los detalles sobre la mujer que se hizo viral por una oración tras la muerte de Nate Jacobs, personaje de Euphoria.

Manager de Lina Tejeiro se quebró al hablar de la cirugía que enfrentará contra el cáncer Talento nacional

Claudia Serrato se quebró al hablar de la operación que enfrentará contra el cáncer

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, compartió una emotiva reflexión sobre el procedimiento médico que enfrentará en los próximos días.

Lo más superlike

Altafulla causó revuelo tras revelar inesperada noticia en sus redes Altafulla

Altafulla sorprende con importante anuncio en sus redes: ¿será papá?

El cantante, Altafulla, hace importante anuncio en redes sociales, tras compartir conmovedora foto en una revelación de género.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta? La verdad de su ausencia en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

Los 5 hábitos que Silvia Araujo recomienda para transformar tu embarazo y sentirte mejor Salud

Los 5 hábitos que pueden ayudarte a sentirte mejor durante el embarazo, según Silvy Araujo

Blessd llamó la atención con comentario a Kris R tras el lanzamiento de su nueva canción Blessd

Blessd desató la polémica con contundente mensaje a Krir R tras lanzamiento; ¿por Karina o su junte?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”