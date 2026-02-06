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¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién?

Las redes sociales se visten de luto tras confirmarse la dolorosa muerte de reconocida celebridad de manera inesperada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién?
¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida creadora digital quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de sus seguidores, pues, los mantenía informados acerca de lo que hacía en su vida cotidiana, en especial, por sumar una gran audiencia mediante sus redes sociales.

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¿Quién fue la reconocida influenciadora que fue hallada sin vida en las últimas horas?

El nombre de Paola Márquez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital mexicana, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién?
Así se confirmó el doloroso fallecimiento de Paola Márquez. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el doloroso fallecimiento de Paola Márquez fue principalmente confirmada por parte de un comunicado compartió por pate del padre de Paola, quien expresó las siguientes palabras mediante sus redes sociales, expresando lo siguiente:

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”, expresó el padre de la recordada influenciadora.

Así también, la noticia fue principalmente confirmada por pate de un comunicado por parte del medio de comunicación TMZ, quien reveló las extrañas circunstancias en las que falleció la influenciadora.

Aunque por el momento no se ha confirmado con detalle la causa de la muerte de la influenciadora, se evidencia que fue hallada sin vida en su casa, ubicada en México, pues, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones al respecto.

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¿Cuál fue la última publicación que compartió Paola Márquez mediante sus redes sociales?

Cabe destacar que Paola Márquez contaba con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, pues en TikTok sumaba más de un millón y en Instagram tenía más de 100 mil.

¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién?
Esta fue la última publicación que compartió Paola Márquez en sus redes. | Foto: Freepik

Desde que se confirmó su doloroso fallecimiento, esta fue la última publicación que compartió Paola a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que expresó las siguientes palabras:

“¿Por qué estarías en un lugar en el que tienes más que perder que ganar?”, expresó la influenciadora Paola Márquez en su última publicación.

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