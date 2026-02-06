Tebi Bernal rompió el silencio sobre Alexa Torrex tras dejarlo de seguir: esto fue lo que le dijo

La relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex continúa generando conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

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Durante las últimas horas, varios usuarios notaron que Alexa habría dejado de seguir en redes sociales tanto a Tebi Bernal como a Alejandro Estrada, una situación que rápidamente despertó especulaciones entre los seguidores del reality.

La situación tomó relevancia debido a la cercanía que Alexa y Tebi mostraron durante la competencia, donde muchos espectadores comenzaron a apoyar una posible relación entre ambos fuera del programa.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex?

Durante una entrevista en Mañana Express, Tebi Bernal fue consultado sobre la decisión de Alexa Torrex de dejarlo de seguir en redes sociales.

El creador de contenido explicó que tuvo la oportunidad de hablar con ella directamente y conocer las razones detrás de esa decisión.

Según contó, Alexa le manifestó que tomó esa decisión con la intención de darle espacio durante esta etapa posterior al reality.

La decisión de Alexa sorprendió a sus seguidores, quienes esperaban que se confirmara una relación entre ambos tras la final de La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal contó la verdad sobre Alexa Torrex después de que ella lo dejara de seguir (Foto Canal RCN)

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¿Qué ha pasado entre Alexa y Tebi tras el reality?

La decisión de Alexa llegó poco después de una declaración que el paisa realizó en una entrevista tras salir de la competencia.

Recientemente, durante una entrevista radial, Tebi Bernal fue preguntado sobre la posibilidad de iniciar una relación sentimental con Alexa Torrex fuera del reality.

Ante la pregunta, el paisa aseguró que todavía no tiene una respuesta definitiva, pues considera que ambos únicamente conocen la versión que mostraron dentro de la casa.

Por esa razón, explicó que primero tendrían que darse la oportunidad de conocerse en la vida real antes de pensar en una relación.

Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a dar ese paso, nuevamente respondió que no lo sabía con certeza.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal?

Por otro lado, usuarios en redes también señalaron que entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal habría ocurrido una situación similar en sus cuentas de Instagram.

Según han comentado varios seguidores, ambos ya no se siguen en la plataforma, lo que despertó aún más especulaciones sobre cómo quedaron las relaciones entre algunos de los participantes tras el final de la competencia.

Muchos consideran que todo sucedió después de las declaraciones de Alejandro durante su entrevista en Buen Día Colombia, donde fue consultado sobre la posibilidad de compartir el premio obtenido en el reality.

Durante la competencia, Alejandro había mencionado en algunas ocasiones que compartiría parte del premio con Tebi Bernal. Sin embargo, tras salir del programa y ver todo desde otra perspectiva, explicó que actualmente no tiene pensado hacerlo.